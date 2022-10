Degustazioni con il Birraio: "Birre&polpette"

Sabato 22 ottobre il Birrificio Monterosso apre le porte per una speciale iniziativa a cadenza mensile: Degustazione di birra con il Birraio! Ogni mese realizziamo all’interno del nostro birrificio una speciale degustazione guidata in cui giocheremo a sperimentare diversi e particolari abbinamenti con le nostre birre. Il “Mastro Birraio” ci condurrà all’interno del birrificio svelando i segreti che stanno alla base della produzione della birra artigianale. A seguire ci aiuterà a capire come fare a degustare la birre, usando tutti i nostri sensi, e imparando l’arte dell’abbinamento.

Tema di questa serata è l’incontro tra “Birra & Polpette”. Ogni birra è differente e porta con sé bagagli organolettici e gustativi unici che richiedono un giusto accompagnamento in grado di esaltarli. Le polpette, gustose prelibatezze della tradizione italiana, sono diventate col tempo anche ottimo “streetfood”. Le polpette sono una delle pietanze più sfiziose in cucina. Sono apprezzate dai bambini e dagli adulti e sono soprattutto molto facili e veloci da preparare, regalando sempre combinazioni di sapori insolite. Carni differenti, condimenti più semplici o più complessi, rendono ogni polpetta peculiare. Da qui la necessità di trovare la giusta birra per poter accompagnare e valorizzare ogni morso!

Ma come fare? Ecco dunque che durante questo incontro scopriremo assieme quali solo le migliori combinazioni birra-polpetta. Durante questo incontro di “Degustazioni con il Birraio”, vedremo 4 tipologie di polpette abbinate a 4 delle nostre birre artigianali!

COME PARTECIPARE? L’evento è SOLO SU PRENOTAZIONE. Per avere maggiori info e prenotare la degustazione, scrivere o chiamare ai seguenti riferimenti:

info@birrificiomonterosso.it

328 972 8768

Il costo di partecipazione è 20 euro a persone. La partecipazione da diritto alla visita al birrificio e alla degustazione guidata delle 4 birre e di 4 polpette assortite. Birrificio Monterosso, via del commercio 8/A Montegrotto (PD).