Vinum Euganeum a Villa dei Vescovi: degustazioni, viste e masterclass, tutti gli appuntamenti con le eccellenze enologiche

Il biglietto per partecipare all'evento - comprensivo di calice e 10 degustazioni a scelta – costa 20 euro (possibilità di acquistare degustazioni aggiuntive) con orario: 10 – 19. ​L'ingresso alla corte all'italiana di Villa dei Vescovi per la mostra sarà gratuito. Masterclass a pagamento

Prezzo Il biglietto per partecipare all’evento - comprensivo di calice e 10 degustazioni a scelta – costa 20 euro (possibilità di acquistare degustazioni aggiuntive) con orario: 10 – 19. ​L’ingresso alla corte all’italiana di Villa dei Vescovi per la mostra sarà gratuito. Masterclass a pagamento

Vinum Euganeum: Strada del vino e Fai- Villa dei Vescovi vi accolgono per la prima edizione di Vinum Euganeum, appuntamento dedicato ai vini eccellenti dei Colli Euganei. Sabato 23 e domenica 24 aprile a Villa dei Vescovi vi aspettano 20 aziende vinicole dei Colli Euganei per presentarvi e farvi degustare i loro tre migliori vini.

La selezione dei vini è stata curata da un team di eccellenza:

Nicola Frasson, referente guida Gambero Rosso,

Serena Capuzzo referente guida AIS,

Roberto Checchetto referente guida Slow Wine e

Davide Scapin referente guida de l’Espresso.

Le venti aziende vinicole che presenteranno i loro vini nel corso della manifestazione sono state selezionate su trenta cantine che hanno partecipato. Ogni azienda presenterà i suoi tre vini “migliori” per farvi conoscere l’eccellenza della produzione euganea.

Nel corso della manifestazione, dalle 10 alle 19, sarà possibile partecipare alla presentazione delle guide Slow Wine e Touring oltre a prendere parte a tre degustazioni guidate.

Quando

Il 23 e 24 aprile 2022

Orario

10 – 19

Dove

Fai – Villa Dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia. Clicca qui per le indicazioni stradali

Ingresso

Ingresso con calice e 10 degustazioni a scelta: 20 euro (possibilità di acquistare degustazioni aggiuntive)

Ingresso alla corte all’italiana per la mostra: gratuito

Per accedere alla Villa e al parco: clicca qui per conoscere i prezzi Fai

Partecipazione alle degustazioni guidate: con acquisto del biglietto in anticipo ai link indicati.

Per informazioni: info@stradadelvinocollieuganei.it – 331 9924777 (lun. – ven. 9 – 14) oppure Fai Villa dei Vescovi

Gli appuntamenti collaterali di Vinum Euganeum a Villa Dei Vescovi

Venerdì 22 aprile

Venerdì 22 aprile, ore 19.30:

Degustazione guidata “Alla ricerca di una nuova identità, i vini rossi dei Colli Euganei”

Una vera e propria masterclass guidata da Nicola Frasson, referente per la guida Gambero Rosso che ha attentamente seguito il progetto di zonazione dei Colli Euganei curato dal Consorzio vini Colli Euganei. Sei rossi provenienti da sei diverse zone del territorio euganeo: sarà l’occasione per conoscere le caratteristiche di questi grandi vini, capirne le differenze a seconda della zona di coltivazione, apprezzarne le diverse interpretazioni e capacità di espressione. I Colli Euganei, ricchi di biodiversità e con terreni ed esposizioni fortemente diversificate, sono in grado di donare ai vini euganei personalità e strutture distinte tra loro.

Costo a persona 28 euro | Per partecipare alla degustazione è necessario acquistare il biglietto.

Per partecipare alla degustazione è necessario acquistare il biglietto: clicca qui

Sabato 23 aprile

Sabato 23 aprile, ore 11:

Presentazione della guida “Vini Buoni d’Italia” a cura di Mario Busso

Sabato 23 aprile, ore 15:

“Viticoltura sostenibile”, conferenza a cura di Giulio Volpi

Quali sono le più grandi sfide che la viticoltura oggi affronta? Il dottore agronomo Giulio Volpi (del Consiglio Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali) terrà una conferenza per avvicinare il grande pubblico alle pratiche di sostenibilità che il mondo del vino mette in pratica in vigna, frutto di un’attenzione crescente e oramai irrinunciabile da parte di un settore che intende raccogliere le sfide della contemporaneità.

Sabato 23 aprile, ore 17:

Degustazione guidata “La rivincita dei quotidiani”, i vini così detti “di tutti i giorni”

Roberto Checchetto, referente guida Slow Wine, ci porta alla scoperta dei vini “giornalieri” dei Colli Euganei. Questi vini hanno identità e caratteristiche tutte da conoscere. L’invito è di immergersi senza pregiudizi nella scoperta dei vini che da secoli accompagnano i pranzi di tutti i giorni e che oggi vivono un interessante momento di riscoperta.

Costo a persona: 22 euro | Per partecipare alla degustazione è necessario acquistare il biglietto.

Per partecipare alla degustazione è necessario acquistare il biglietto: clicca qui

Domenica 24 aprile

Domenica 24 aprile, ore 11:

Degustazione guidata “Sognare Dolce”, i vini passiti dei Colli Euganei

Guidati da Serena Capuzzo, referente guida Ais Veneto, un approfondimento sul vino passito, scoprendone le sfumature e i sentori peculiari. Le caratteristiche specifiche dei Passiti euganei emergeranno nel corso della degustazione, e consentiranno ai partecipanti di scoprire anche le storie dei diversi produttori.

Costo a persona 28 euro | Per partecipare alla degustazione è obbligatorio l’acquisto del biglietto.

Per partecipare alla degustazione è obbligatorio l’acquisto del biglietto: clicca qui

Domenica 24 aprile, ore 16:

Presentazione della “Guida Slow Wine” a cura di Patrizia Loiola, curatrice della guida per il Veneto

Con il Patrocinio del Comune di Torreglia.

In esposizione e in degustazione nel corso della manifestazione:

Alla Costiera : Veneto Bianco Igt, Trachite Bianco, 2019 – Colli Euganei Rosso, Trachite Rosso 2020 – Colli Euganei Merlot, Via Nina 900 2019

: Veneto Bianco Igt, Trachite Bianco, 2019 – Colli Euganei Rosso, Trachite Rosso 2020 – Colli Euganei Merlot, Via Nina 900 2019 Borin : Colli Euganei Manzoni Bianco, 2020, Corte Borin – Colli Euganei Cabernet Sauvignon 2018, Coldivalle – Colli Euganei Cabernet Sauvignon Riserva 2018, Mons Silicis

: Colli Euganei Manzoni Bianco, 2020, Corte Borin – Colli Euganei Cabernet Sauvignon 2018, Coldivalle – Colli Euganei Cabernet Sauvignon Riserva 2018, Mons Silicis Cà Bianca : Colli Euganei Rosso Riserva, Rossura dei Briganti – Colli Euganei Fior d’Arancio secco 2021 – Colli EUganei Fior d’Arancio Spumante 2021

: Colli Euganei Rosso Riserva, Rossura dei Briganti – Colli Euganei Fior d’Arancio secco 2021 – Colli EUganei Fior d’Arancio Spumante 2021 Cà Lustra : Veneto Igt Manzoni Bianco, Pedevenda 2017 – Colli Euganei Merlot, Sassonero 2018 – Colli Euganei Moscato Secco, A’ Cengia 2016

: Veneto Igt Manzoni Bianco, Pedevenda 2017 – Colli Euganei Merlot, Sassonero 2018 – Colli Euganei Moscato Secco, A’ Cengia 2016 Cantina Colli Euganei : Colli Euganei Fior d’Arancio Secco 2021 – Colli Euganei Merlot 2019, Rialto – Colli Euganei Cabernet Sauvignon 2020,

: Colli Euganei Fior d’Arancio Secco 2021 – Colli Euganei Merlot 2019, Rialto – Colli Euganei Cabernet Sauvignon 2020, Conte Emo Capodilista La Montecchia: Colli Euganei Rosso 2013, Villa Capodilista – Colli Euganei Cabernet Sauvignon, 2016 Ireneo -Colli Euganei Fior d’Arancio Passito 2016, Donna Daria

Colli Euganei Rosso 2013, Villa Capodilista – Colli Euganei Cabernet Sauvignon, 2016 Ireneo -Colli Euganei Fior d’Arancio Passito 2016, Donna Daria Il Filò delle vigne : Colli Euganei Cabernet Riserva, Borgo delle Casette – Veneto Igt Rosso, Volo – Colli Euganei Cabernet Riserva, Cecilia

: Colli Euganei Cabernet Riserva, Borgo delle Casette – Veneto Igt Rosso, Volo – Colli Euganei Cabernet Riserva, Cecilia Il Mottolo : Colli Euganei rosso 2018, Serro – Colli Euganei Fior d’Arancio Passito 2019 – Merlot Igt 2019

: Colli Euganei rosso 2018, Serro – Colli Euganei Fior d’Arancio Passito 2019 – Merlot Igt 2019 Il Pianzio : Colli Euganei Fior d’Arancio 2021 – Colli Euganei Cabernet Sauvignon 2018, Jenio – Colli Euganei Riserva 2016, Eremo

: Colli Euganei Fior d’Arancio 2021 – Colli Euganei Cabernet Sauvignon 2018, Jenio – Colli Euganei Riserva 2016, Eremo La Mincana : Vino Spumante metodo classico brut, sboccatura 2021, Frigus – Colli Euganei Rosso, 2018, 01 – Colli Euganei Cabernet, 2016, Algio

: Vino Spumante metodo classico brut, sboccatura 2021, Frigus – Colli Euganei Rosso, 2018, 01 – Colli Euganei Cabernet, 2016, Algio Maeli : Colli Euganei Rosso Riserva 2017 Dipiù Colli Euganei Rossi 2018 Infinito Moscato Giallo Igt Frizzante 2020 Dilì

: Colli Euganei Rosso Riserva 2017 Dipiù Colli Euganei Rossi 2018 Infinito Moscato Giallo Igt Frizzante 2020 Dilì Monte Versa : Colli Euganei Cabernet Sauvignon 2018 – Veneto igt Chardonnay, 2018, Animaversa – Colli Euganei Rosso, 2016 Animaversa Rosso

: Colli Euganei Cabernet Sauvignon 2018 – Veneto igt Chardonnay, 2018, Animaversa – Colli Euganei Rosso, 2016 Animaversa Rosso Quota 101 : Colli Euganei Fior d’Arancio secco 2020- Colli Euganei Rosso, Ortone 2017 – Colli Euganei Fior d’Arancio Passito, Il Gelso di Lapo 2017

: Colli Euganei Fior d’Arancio secco 2020- Colli Euganei Rosso, Ortone 2017 – Colli Euganei Fior d’Arancio Passito, Il Gelso di Lapo 2017 Reassi : Colli Euganei Pinello frizzante 2020, Antichi Reassi – Colli Euganei Rosso riserva 2019, Tre Frazioni – Colli Euganei Manzoni Bianco 2021, Terre d’Argilla

: Colli Euganei Pinello frizzante 2020, Antichi Reassi – Colli Euganei Rosso riserva 2019, Tre Frazioni – Colli Euganei Manzoni Bianco 2021, Terre d’Argilla Salmaso G .: Colli Euganei Serprino, 2021 – Veneto Igt, Merlot 2017, Rosso di Giacomo – Veneto Igt Manzoni Bianco, 2020

.: Colli Euganei Serprino, 2021 – Veneto Igt, Merlot 2017, Rosso di Giacomo – Veneto Igt Manzoni Bianco, 2020 San Nazario : Veneto Igt Carmenère, 2018 – Colli Euganei Rosso, 2019 – Colli Euganei Fior d’Arancio passito, 2020

: Veneto Igt Carmenère, 2018 – Colli Euganei Rosso, 2019 – Colli Euganei Fior d’Arancio passito, 2020 Sengiari : Colli Euganei Rosso Riserva 2017 – Veneto Igt Sauvignon 2020, Sa’ Arine -Colli Euganei Rosso 2019, Vegro

: Colli Euganei Rosso Riserva 2017 – Veneto Igt Sauvignon 2020, Sa’ Arine -Colli Euganei Rosso 2019, Vegro Vigna Roda : Colli Euganei Serprino 2021, ReBégolo – Colli Euganei Rosso, 2017- Veneto Igt Merlot 2019, Il Damerino

: Colli Euganei Serprino 2021, ReBégolo – Colli Euganei Rosso, 2017- Veneto Igt Merlot 2019, Il Damerino Vignale di Cecilia: Veneto Igt Bianco, 2020, Benavides – Colli Euganei Rosso, 2018, Covolo – Veneto Igt Rosso, 2017, Passacaglia

Veneto Igt Bianco, 2020, Benavides – Colli Euganei Rosso, 2018, Covolo – Veneto Igt Rosso, 2017, Passacaglia Vignalta: Veneto Igt Manzoni Bianco, Agno Casto – Colli Euganei Fior d’Arancio Passito 2017, Alpianae – Colli Euganei Carmenere Riserva 2018

Info web

