Degustazioni, cene e concerto: gli appuntamenti estivi alla cantina Terra Felice di Arquà

“Coltivatori di Benessere” con questo claim la cantina Terra Felice di Arquà Petrarca snocciola un lungo programma, che parte da domenica 6 giugno per concludersi il 5 agosto, fatto di eventi e appuntamenti culturale con l’intenzione di far stare bene il corpo e la mente.

Scopri tutti gli eventi della rassegna estiva

Quattro gli ambiti del benessere che si vogliono approfondire durante tutta la lunga e ricca rassegna estiva:

benessere del corpo con l’aiuto di Valia Benedetti con l’appuntamento della domenica mattina con lo yoga in “Armonia” sul prato; benessere per la mente con un “Blend” di storie di scrittori del territorio, dopo un aperitivo o light dinner in collaborazione con ristoranti e realtà del territorio, alcuni scrittori ci presenteranno le proprie creazioni; benessere per lo spirito con “Vivaci” incontri tra vino, cucina e arte: degustazioni, cene, concerti e mostre in collaborazioni con artisti e artigiani Padovani. Il food sarà sempre curato da ristoranti e bistrò dl territorio; benessere per fare del bene con “Brillante” cena benefica a 8 mani con 4 chef di 4 ristoranti: Corte Verde Chiara, Di Rocco Bistrot, Incalmo e Radici che insieme a Cantina Terra Felice raccoglieranno fondi per l’associazione Cornelia de Lange. Ci sarà anche una divertente e ricca asta di Beneficienza. Evento in collaborazione con La Mugletta e Michela Parolin Events. Sponsor by Lexus – Padova Giuriatti Futuro.

Info utili

Tutti gli eventi sono su prenotazione al 3477025928 (tel o Whatsapp) o e-mail: info@cantinaterrafelice.it

al 3477025928 (tel o Whatsapp) o e-mail: Tanti eventi avranno luogo anche in caso di mal tempo in location differenti dalla cantina, che verranno comunicate man mano ci sarà la necessità, altri verranno semplicemente posticipati.

Le serate si terranno sul prato, si consiglia un abbigliamento comodo, adeguato.

Il tutto si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid.

Gli eventi saranno interamente plastic free.

Degustazioni, cene e concerto

In breve

Dettagli dei singoli eventi - Scarica il programma qui

Domenica 13 giugno

Le Vigne di San Pietro a Cantina Terra Felice

Degustazione guidata da Elena Cardin e Carlo Nerozzi «Come la stessa filosofia di vino può abbracciare terroir differenti».

Ore 17, evento su prenotazione;

contributo degustazione 30 euro (6 vini) più una consumazione light dinner.

Dalle 19 light dinner a cura di Alberto e Francesco.

Contributo light dinner o aperitivo dai 15 euro ai 30 euro.

Osteria “A Modo Mio”

È un’osteria di cucina italiana, gestita dal Maître Francesco Maradei e lo Chef Alberto “Drugo” Stefanello, due professionisti che da molti anni si occupano di ristorazione. Ciò che sta dietro alla filosofia dell’osteria “A Modo Mio” è il desiderio di creare un’esperienza culinaria vera e autentica, attraverso la preparazione di pietanze che rispettino la stagionalità degli ingredienti. Un tipo di cucina che riesce ad esaltare il sapore pieno di ogni piatto e mantenere inalterate tutte le proprietà organolettiche.

Giovedì 17 giugno

Serata inaugurale Euganea Film Festival sul Pianoro del Mottolone.

Ore 19.30-21: vini di Cantina Terra Felice, “Schissottino” di Federico de L’arrogante, formaggi e piatto veg de La Ceresia.

Ore 21: inizio serata inaugurale.

Consumazione libera a pagamento.

Domenica 11 luglio

“I Gioielli in Bottaia”

Benessere: quando i gioielli di Zampieri 1828 incontrano i vini di Cantina Terra Felice in bottaia. Sul prato vi aspetta Radici Terra e Gusto con i suoi cicchetti d’autore.

Ore 17: mostra gioielli;

Ore 18.30: light dinner o aperitivo.

Contributo dai 15euro ai 40 euro.

Zampieri 1828

La nostra storia comincia nei primi anni dell’800 e si sviluppa lungo cinque generazioni sino ad oggi. Nei quasi 200 anni di storia il piccolo laboratorio si è trasformato in una vera e propria azienda e le piccole stanze diventano un ampio studio, con una superficie di 400 mq, dove all’esperienza e tradizione tramandata dalla famiglia Zampieri si affiancano le performance delle più moderne tecnologie.

Radici - Terra e gusto - Padova

Tutto nasce da un’idea di Andrea Valentinetti, giovane chef con una lunga gavetta “stellata” alle spalle. Radici si divide in due, da una parte il ristorante moderno e creativo con cucina a vista e piatti spettacolari, dall’altra il bar aperto tutto il giorno per colazioni artigianali sia dolci che salate, pranzi bistrot, aperitivi e cocktail ideati su misura in puro stile Radici. Il tutto nella stupenda location chic di una villa completamente rimessa a nuovo.

Sabato 17 luglio

“Sognante”

Light dinner su prenotazione dalle 19.30 contributo 30 euro;

vini & cicchetti a consumo.

Inizio concerto ore 21.

Viaggio tra musiche e poesie che risuonano dai porti dell’Adriatico alle rive lusitane dell’oceano.

Questo è un viaggio nella voce dei popoli, una voce che porta l’anima della povera gente, le sue fatiche, lamentele, imprecazioni e rinunce, le ingiustizie che subisce, il suo oscillare fra la voglia di riscatto, di sovvertire l’ordine delle cose e l’accettazione paziente della propria condizione. Musiche nate nei quartieri più poveri o nelle zone del porto dove si incrociano ed incontrano destini, dove si consumano amori e partenze, dove si perpetuano le attese.

Voce: Marina Carturan;

chitarra: David Beltran Soto Chero.

CLafè Bistrò - Padova

CLafè Bistrò nasce dall’esperienza maturata in 7 anni di attività di Claudia (da cui il nome “Cla” fé), architetto di formazione, con un gran senso artistico e passione per la cucina. Clafé è simile ad una casa a “porte aperte”, dove l’accoglienza, più che un valore, è una vera e propria scelta di vita, la passione diventa presto l’idea concreta di poter realizzare dei piatti le cui caratteristiche fondamentali sono: utilizzo di prodotti di qualità; scelta di produttori locali e di qualità comprovata; esaltazione dei sapori attraverso l’utilizzo di prodotti freschi abbinati in modo semplice con armonia nei sapori.

Domenica 18 luglio

“Venezia Erotica”

Cena seduti (4 portate più vini) ore 20.30, contributo 45 euro.

Torna la prof. Lorenza Spolaore con i suoi intriganti racconti di fatti storici accaduti a Venezia e spesso sconosciuti ai più.

La cena, curata dai ragazzi dell’Osteria “A Modo Mio! di Conselve, sarà un percorso dei piatti tipici di Venezia in abbinamento ai vini di Cantina Terra Felice.

Lorenza Spolaore (www.lorenzaspolaore.it)

Viaggio, una delle espressioni più ampie e più impregnate di libertà in quanto in prima persona ti permette di andare alla ricerca di nuovi mondi, culture, tradizioni, storie e leggende, di sentirti libero nel poterti confrontare, condividere e vivere nuove emozioni ed esperienze! Grazie a queste ognuno di noi potrà arricchire la propria persona iniziando a intraprendere nuovi cammini perché, come diceva F. Kafka “I sentieri si costruiscono viaggiando”, o riprendendo una frase a me cara di Antonio Machado: “Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”. www.lorenzaspolaore.com

Osteria “A Modo Mio”

Osteria “A Modo Mio” è un’osteria di cucina italiana, gestita dal Maître Francesco Maradei e lo Chef Alberto “Drugo” Stefanello, due professionisti che da molti anni si occupano di ristorazione. Ciò che sta dietro a la filosofia de l’osteria “A Modo Mio” è il desiderio di creare un’esperienza culinaria vera e autentica, attraverso la preparazione di pietanze che rispettino la stagionalità degli ingredienti.

Per ulteriori dettagli sulla rassegna estiva

Cantina Terra Felice

Via Marlunghe, 19, 35032 Arquà Petrarca PD

Info web

