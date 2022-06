Vigneti aperti a Maeli con il suggestivo pic-nic al tramonto

Orario non disponibile

Sarà un pic-nic al tramonto un’atmosfera intima e raffinata per i pochi fortunati che riusciranno ad assicurarsi un posto tra i filari di uno tra i vigneti piu belli di Maeli, che Elisa, titolare della cantina, descrive ” come un diamante in mezzo al cuore” dei meravigliosi Euganei.

Un’esperienza all’insegna della bellezza: quella della natura de Le Terre Bianche Del Pirio, con una vista che irrompe nel paesaggio dei Colli Euganei. Aspetteremo il tramonto immersi nella tranquillità del posto, con la piacevole compagnia che avremo scelto per l’occasione, allietati da una musica che amplificherà la sensazione di simbiosi con la natura. Proprio il vino che nasce in quel vigneto, frutto del lavoro, delle cure e dell’ amore di Elisa e delle sue collaboratrici, accompagnerà il menù del cestino ideato dallo chef di FEshion Eventi, con proposte selezionate nel rispetto della stagionalità e in armonia con il territorio.

Costo 35 euro/persona comprensivi di telo da pic-nic, cestino e 2 calici di vino Maeli.

Contenuto cestino (a testa):

pane bruschettato con erbe aromatiche, ricotta e olio dei Colli Euganei

orecchiette pesto e pomodorinii

polpette di manzo con chicche di melanzane

crostata con confettura artigianale

Vi chiediamo di segnalarci nell’apposita casella eventuali intollarenze o allergie per provvedere, ove possibile, variazioni di menù.

Vini Maeli in abbinamento a scelta tra:

“Dilante”2019, col fondo, da vecchie varietà autoctone rifermentato in bottiglia

“Bianco Infinito”, Moscato Giallo secco

“Rosso Infinito” 2019, Colli Euganei Rosso DOC

“Maeli” 2019, Colli euganei Fior D’Arancio DOCG spumante

Consigliato abbigliamento comodo, sportivo

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme sulla sicurezza e distanziamento sociale

Parcheggio in loco segnalato, in prossimità della Trattoria Al Pirio Da Giona.

In caso di maltempo l'evento verrà posticipato alla prima data disponibile.

