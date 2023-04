Vini e degustazioni: i vignaioli del Fivi di Padova e Vicenza a Villa dei Vescovi

Il 6 maggio in tutta Italia torna l’atteso Sabato del Vignaiolo, l’evento diffuso organizzato dalle Delegazioni locali della FIVI - Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti per raccontare al pubblico e agli appassionati le realtà territoriali degli oltre 1.500 soci.

22 gli appuntamenti organizzati da nord a sud in altrettante località della penisola: tutti luoghi speciali, aziende agricole e cantine soprattutto, ma anche luoghi d’arte o ristoranti appartenenti alla rete dei Punti di Affezione FIVI, che diventano teatro d’incontro diretto con i Vignaioli e le Vignaiole dell’associazione.

Gli eventi hanno format diversi, liberamente decisi e organizzati dai Vignaioli di ogni diverso territorio in puro stile FIVI: banchi d’assaggio singoli o collettivi, masterclass, pic-nic e passeggiate nei vigneti, musica live. Il Sabato del Vignaiolo racchiude questo e tanto altro, con l’obiettivo principale di offrire agli appassionati del vino una giornata di festa e relax, ma anche di scoperta del lavoro dei Vignaioli, delle tradizioni che si tramandano di generazione in generazione, delle eccellenze dei territori in cui coltivano i loro vigneti.

«Dopo il grande successo della prima edizione, che ha coinvolto quasi 10.000 partecipanti nei vari appuntamenti, le Delegazioni locali si sono riattivate con un’energia davvero entusiasmante: e se l’anno scorso gli eventi erano 18, quest’anno saranno ben 22, con novità come l’Abruzzo, la Liguria, le Langhe e il Roero, che testimoniano come questo evento sia entrato ormai nel cuore delle Vignaiole e dei Vignaioli – sottolinea Diletta Nember, vicepresidente di FIVI – Va detto infatti che questi appuntamenti sono tutti organizzati direttamente dai Vignaioli, in modo spontaneo e volontario: per noi, infatti, è un’occasione unica per incontrarsi, consolidare i legami associativi e i rapporti positivi tra colleghi. Per il pubblico, è l’occasione per conoscere i Vignaioli nella loro massima espressione di genuinità e autenticità, vocaboli spesso abusati ma mai veri come in questo caso».

Padova

6 maggio 2023

FAI - Villa dei Vescovi Luvigliano di Torreglia (PD)

Dove

I Vignaioli della Delegazione Fivi di Padova e Vicenza vi aspettano presso il Sottoportico della Corte all'Italiana di Villa dei Vescovi per una degustazione libera dei loro vini.

Ore

Dalle ore 14 alle ore 19.

Costo

Costo 15 euro, compresi calice e tasca in omaggio

Info: padova.vicenza@fivi.it

In collaborazione con

FAI Villa dei Vescovi

Strada del Vino Colli Euganei

Gli altri appuntamenti

L’invito dunque è quello di scoprire quale sia l’evento del Sabato del Vignaiolo più vicino a casa propria, cogliendo l’opportunità di trascorrere una giornata in compagnia dei Vignaioli indipendenti, sorseggiando i loro vini e ascoltando le loro storie.

Trentino - Alto Adige | Maso Bergamini - Trento

Treviso | Barchessa Loredan - Volpago del Montello (TV)

Friuli Venezia Giulia | Piazza di Cormons (GO)

Padova – Vicenza | Villa dei Vescovi - Torreglia (PD)

Nord Piemonte | Cieck – San Giorgio Canavese (TO)

Langhe | Az. Agricola Olivero Mario - Roddi (CN)

Roero | Bajaj - Monteu Roero (CN)

Alessandria | Angelini Paolo - Ozzano Monferrato (AL)

Liguria | Locanda dell'Angelo - Sarzana (SP)

Oltrepò Pavese | Frecciarossa - Casteggio (PV)

Piacenza | Villa Barattieri – Albarola (PC)

Modena e Reggio Emilia | Az.Agr Cavaliera - Castelvetro di Modena (MO)

Romagna | Palazzona di Maggio - Ozzano dell'Emilia (BO)

Marche | Enoteca regionale delle Marche - Ex Convento di San Francesco Offida (AP)

Lucca - Massa Carrara | Loggiato di Palazzo Pretorio - Piazza San Michele – Lucca

San Gimignano - Chianti Classico | Casa Chianti Classico - Radda in Chianti (SI)

Lazio | Muvis - Museo del vino - Castiglione in Teverina (VT)

Abruzzo & Molise | Cantine Maligni - Chieti

Campania | Tenuta Cavalier Pepe - Sant’Angelo all’Esca (AV)

Puglia | Cantina Ariano - San Severo (FG)

Calabria | Terre di Balbia- Altomonte (CS)

Sicilia Orientale | Giasira - Rosolini (SR)

Il programma completo è pubblicato online su https://fivi.it/sabato-del- vignaiolo/.

FIVI - Federazione Italiana dei Vignaioli Indipendenti

La Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti (FIVI) è un’organizzazione senza scopo di lucro nata nel 2008, che si propone di promuovere e tutelare la figura, il lavoro, gli interessi e le esigenze tecnico-economiche del Vignaiolo Indipendente italiano, inteso quale soggetto che attua il completo ciclo produttivo del vino, dalla coltivazione delle uve fino all’imbottigliamento ed alla commercializzazione del prodotto finale. Attualmente sono oltre 1.500 i produttori associati, da tutte le regioni italiane, per un totale di oltre 15.000 ettari di vigneto. Il Marchio FIVI raffigura “Ampelio”, immagine di un Vignaiolo che porta una cesta d’uva sulle spalle e la cui ombra prende la forma di una bottiglia. In questa figura è riassunto tutto quello che per la FIVI significa essere Vignaioli, impegnati quotidianamente in un processo che segue tutta la filiera di produzione, operando costantemente per custodire, tutelare e promuovere il territorio di appartenenza.

Info web

https://fivi.it/blog/delegation/colli-berici-ed-euganei/