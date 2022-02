"Fioriscono capre, sbocciano pecore", tornano le degustazioni all'Osteria Volante

Evento da Facebook https://www.facebook.com/linsaziabile/posts/984295695551674

Avete mai sentito nominare il Mistralou, o il fromage Cathare? Avete mai assaggiato il Lingot St. Nicolas, o la tomme de Chambrille? Vi siete mai inebriati con il Ficu di capra girgentana o con il Roquefort?

Qualunque sia la risposta, giovedì 10 marzo, ore 20.15, all'Osteria Volante di Torreglia, troverete pane - pardon, formaggio - per i vostri denti nella degustazione di cacio di capra e pecora. In ballo formaggi francesi e italiani selezionati e raccontati da Enrico Panzarasa e da L'Insaziabile (Ferdinando Garavello), con la partecipazione straordinaria di alcuni amici come Alessio Cogo e il suo gelato al Kranebet.

Insomma, una serata imperdibile!

E non è finita: avremo un ospite speciale che ci racconterà la storia del formaggio piegorin dell'altopiano dei sette Comuni.

In breve

Taglio e degustazione guidati da Enrico Panzarasa, formaggiaio.

Vini versati e narrati da Filippo Carraretto de La Mia Cantina.

Con la partecipazione straordinaria

di Ferdinando Garavello, L'Insaziabile e di Alessio Cogo "che fa i gelati strani"

E del narrator segreto della veridica storia del "pegorin" di Asiago… che scoprirete…

Prezzi

45 euro

Info e prenotazioni

388 515 1777

Info web

https://www.facebook.com/events/1006058786665707/

Foto articolo da evento Facebook