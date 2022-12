Auguri del Cacio a lumini di candela, all'Osteria Volante una serata tra formaggi, vini e racconti

Il Natale si avvicina e l'Osteria Volante vuole porgere i migliori auguri... del Cacio.

I formaggi tornano in Osteria in una serata a lumino di candela in cui potrete sperimentare molti abbinamenti interessanti e curiosi... avete mai provato la Raclette??

In abbinamento ovviamente i vini de Enoteca La mia Cantina spiegati dall'amico Alberto e l' immancabile partecipazione de L'Insaziabile e di Enrico Panzarasa.

Dettagli

Lunedì 19 Dicembre

alle 20

52 euro a persona

"Vi aspettiamo ?? ma prenotate..."

388 585 1777

https://www.facebook.com/osteriavolantetorreglia

Osteria Volante

Enoteca La mia Cantina

Enrico Panzarasa

Non toccatemi il formaggio

