Una giornata nella magia dei Colli: degustazioni a Il Filò delle Vigne

Causa maltempo l'evento in programma sabato viene posticipato a domenica 4 ottobre.

Come si legge dalla pagina facebook della cantina: "@ilfilodellevigne vi accompagnerà non solo in una splendida giornata immersa nella magia dei Colli, ma anche in una splendido “percorso” con tre dei nostri vini che negli anni ci hanno dato tanto.

Appunatamento domenica 4 ottobre #wine #ilfilodellevigne

Per info e dettagli

scrivere a cantina@ilfilodellevigne.it o chiamate ai numeri

Matteo Z. 339 3292896

Lara 347 4610466"

Dove si trova la cantina

Il Filò delle Vigne

Via Terralba, 14

35030 Baone, Veneto

Info web

https://www.facebook.com/Il-Fil%C3%B2-delle-Vigne-113604345336550

Gallery