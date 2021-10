Maeli&Book: tra una degustazione e l’altra, Leandro Barsotti presenta “Love +”

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/4513195815390529/

Sabato 16 ottobre, ore 12, secondo appuntamento con Maeli&Book. Il connubio tra vino e lettura porta questa volta in cantina a Maeli il giornalista Leandro Barsotti, volto di “Buongiorno Mattino” e autore di Love +, un libro meditativo che nasce da una contaminazione artistica tra la poesia di Leandro Barsotti e la pittura dell’artista Seneca.

Nel libro infatti si susseguono opere inedite di Seneca e aforismi di Leandro Barsotti.

Seneca nasce come street Artist e con il tempo ha allargato la sua proposta artistica con quadri e installazioni artistiche pubbliche.

Non si fa mai vedere né fotografare, l’oggetto principale della sua opera è l’amore.

E proprio l’amore è il tema principale del libro: verso se stessi, verso gli altri, verso il miracolo dell’universo. Leandro ce lo racconterà attraverso le domande di Martina Romagnolo, che intrattiene autori e scrittori ospiti di Maeli&Book con una piacevole chiacchierata cui prenderà parte anche Elisa Dilavanzo di Maeli.

A scandire i temi del libro come sempre la degustazione di due vini Maeli, i cui colori richiamano le sfumature dell’Amore:

DILANTE 2018, un rosé frizzante da vecchie varietà autoctone, imbottigliato con i propri lieviti e rifermentato in bottiglia, senza solfiti aggiunti

ROSSO INFINITO 2018, un taglio bordolese Euganeo che nasce da vigneti coltivati su terreni di origine vulcanica del Monte Gemola a Baone

Ogni vino viene abbinato ad uno spuncioto.

Il costo a persona comprensivo della degustazione è di 10 euro.

Durante gli eventi di #maelistappalarte, gli ospiti potranno dunque ammirare particolari allestimenti in cantina della collezione di cashmere Falconeri Fall-Winter 2021 e 2022 e verranno omaggiati di un doppio coupon. Uno per l'acquisto di vino o experience nella cantina Maeli, l'altro per ritirare uno splendido omaggio nella boutique Falconeri Padova in Via san fermo 23

L’evento si svolge all'esterno, su prenotazione scrivendo a prenotazioni@maeliwine.com o chiamando il numero 3802835750

