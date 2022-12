Maeli Tasting #xmasedition: tutte le degustazioni alla cantina di Baone

Per informazioni e prenotazioni prenotazioni@maeliwine.com, oppure telefonare al 3313155244.

Il vino è vivo, evolve e cambia in continuazione, esprime profumi e sapori che si traducono in sensazioni, ricordi, emozioni. È questo il bello e il fascino del vino e in un certo senso la sua estemporaneità.

«Sabato 10 e domenica 11 dicembre saranno due giornate completamente dedicate ai nostri vini.

Ti accoglieremo nella nostra casa per condividere insieme le emozioni che il vino regala, e per conoscere i Colli Euganei!

Da Luvigliano di Torreglia a Baone, avremo modo di assaggiare il territorio che il vino trasforma in poesia nel calice».

Le nostre degustazioni

Welcome to Maeli

Sabato 10 - Domenica 11 | ore 11

L’anima “gialla” del Moscato Giallo e quella “rossa” del taglio bordolese Euganeo

15 euro a persona su prenotazione

Giallo Rosa Rosso

Sabato 10 - Domenica 11 | ore 16

Un percorso di degustazione dal Moscato Giallo al taglio bordolese Euganeo passando per le vecchie varietà autoctone.

30 euro a persona su prenotazione

Le vie del Moscato Giallo

Sabato 10 - Domenica 11 | ore 17.30

Una vera e propria wine experience: la riscoperta del Moscato Giallo in tutte le sue versioni: da spumante dolce a vino col fondo, da metodo classico brut nature a fermo secco fino al passito.

35 euro a persona su prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni prenotazioni@maeliwine.com, oppure telefonare al 3313155244.

https://visit.maeliwine.com/it/

