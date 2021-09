Maeli&Book: tra una degustazione e l’altra, Paolo Brinis presenta “Calici e Camici”

Torna #Maelistappalarte!

Si parte con Maeli&Book sabato 2 ottobre, con la presentazione del libro “Calici e Camici” di Paolo Brinis.

Come sempre il format prevede una degustazione e una chiacchierata con l’autore, intervistato da Martina Romagnolo, avvocato di professione con la passione della lettura, che nel corso dell’estate 2021 ha avuto modo di farsi conoscere ed apprezzare sul palco di #Maelistappalarte per la sua empatia con gli autori dei libri da lei selezionati per Maeli&Book.

Protagonista dunque sabato 2 ottobre è Paolo Brinis, giornalista che racconta il Nord-Est Italia per i notiziari del gruppo televisivo milanese: TG4, TG5, Studio Aperto e TGCom 24, con importanti esperienze giornalistiche anche in Israele, Iraq, Regno Unito e Giappone.

Il libro racconta in modo originale il vino attraverso gli occhi e l’esperienza appunto dei “camici bianchi”, ovvero medici e specialisti in vari settori della medicina che raccontano le virtu’ terapeutiche del vino, a patto che si beva moderatamente e consapevolmente, mettendo dunque anche in guardia dai pericoli dell’abuso dei troppi calici.

I vini Maeli scelti da Elisa Dilavanzo, produttrice dei vini Maeli, in tema con le storie del libro di Paolo saranno:

DILANTE 2019, VINO ROSATO FRIZZANTE VENETO IGT COL FONDO DA VECCHIE VARIETA’ AUTOCTONE (Corbina Nera, Marzemina Bianca, Pataresca, Vernazzola, Malvasia Istriana)

Abbinato ad uno spiedino di prosciutto e fichi

BIANCO INFINITO 2015, COLLI EUGANEI FIOR D’ARANCIO DOCG SECCO

Abbinato ad una trota affumicata d’alta montagna su un letto di finocchi e spicchi di arance.

D+ 206, COLLI EUGANEI ROSSO DOC RISERVA

Abbinato ad un crostone di petto d’oca affumicato di Michele Littamé

L’evento si svolgerà all’aperto, nel rispetto delle norme su sicurezza e distanziamento sociale e verrà posticipato, in caso di maltempo, al sabato successivo.

Il costo a persona è di 26 euro.

L’evento è solo su prenotazione, scrivendo a prenotazioni@maeliwine.com o chiamando il numero 3803825750.

Info web

https://www.facebook.com/events/247695673937957/

