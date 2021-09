Degustazioni musicali vulcaniche: vini armeni e il live di Maurizio Camardi e David Soto Chero al Campo dei girasoli

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/225889482843809

“Degustazioni musicali vulcaniche” - appuntamento con i vini armeni.

Il Wine Consultant Giorgio Cerato ci accompagna in questa serata dedicata all’Armenia e alla storia millenaria del suo vino, dalla scoperta della misteriosa più antica cantina del mondo fino alle vinificazioni in anfora.

Degusteremo diversi stili di vino ma che hanno tutti in comune altitudine e suolo vulcanico.

---

35 euro a persona - Posti limitai

---

La serata prevede la degustazione di quattro vini abbinati a dei piccoli assaggi di prodotti del territorio:

KEUSH ORIGINS EXTRA BRUT NV 2015

OLD BRIDGE 2015 Reserve

KATARO RED ARTSAKH 2016

RIKARS - ARAG 2017

---

La degustazione verrà accompagnata dal concerto live di Maurizio Camardi (Sassofoni e Duduk) e David Soto Chero (chitarra).

---

Iscrizioni

info@campodeigirasoli.com

Messenger https://www.facebook.com/campodeigirasoli

Info web

https://www.facebook.com/events/225889482843809

https://www.campodeigirasoli.com/eventi/degustazioni-musicali-vulcaniche-vini-armeni/

