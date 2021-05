Degustazioni e relax con le perle dei Colli: bisi e Fior d'arancio a Ca' della Vigna

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/887451008469436/

Un ottimo modo per godersi una giornata di puro relax, tra il racconto dei produttori e le bontà dei prodotti del territorio immersi nel verde dei vigneti dell'azienda Biologica Ca' della Vigna.

Cosa troverai?

- Stefano Zambon dell'associazione @Bisi&Bisi (associazione produttori piselli dei Colli Euganei) spiegherà perchè i Bisi di Baone sono unici e speciali

- Catia e Willem che vi parleranno del vitigno da cui nasce il Fior d’Arancio l’unica docg dei Colli Euganei . -quali sono la sua storia e le sue caratteristiche.

Degustazione

1. l’abbinamento perfetto tra le due Perle dei Colli

le cui aromaticità si incontrano in un' esplosione di sensazioni:

gustosissimi cicchetti con i Bisi di Baone preparati dall'Osteria Volante e Fiore del Deserto Fior d'Arancio Colli Euganei Docg secco.

2. un piatto unico in tema da gustare in abbinamento ai vini Ca' della Vigna

Costo

Ingresso all’evento e degustazione 1 calice Fiore del Deserto e 2 cicchetti con Bisi di Baone --> 8 euro

Light lunch: 4 cicchetti con Bisi di Baone salumi e formaggio con 3 calici di Vino --> 18 euro

Prenota i bisi

Si possono prenotare i piselli che Stefano raccoglierà la mattina stessa e li ritiri durante l’evento

shopper 3kg --> euro 15

cassettina 6kg --> euro 25

All'evento sarà presente anche Francesco Zambon con i prodotti del Molino degli Euganei di Baone. Farine macinate a pietra, pasta, biscotti.

Dettagli

P.S. Portati una coperta per stare in libertà nel prato!

e se hai acquistato i Bisi puoi divertirvi a sbaccellarli subito, è un ottima Terapia.

> Massima sicurezza: l’evento si svolgerà all’aperto

> Ampio parcheggio di fronte all’ingresso di Ca' della Vigna per la tua auto .Con bici, vespa e moto puoi entrare.

Prenotazioni

!!Consigliamo la prenotazione!! i posti sono limitati, usa il seguente link

https://form.jotform.com/211303643921042

o chiamando il numero

tel 3351252742

Info web

https://www.facebook.com/cadellavignawine

