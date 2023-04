Degustazioni alla cieca, wellness, musica, svago, intrattenimento e sapori: il 25 aprile a Vigna Roda

Finalmente è arrivato il momento perfetto per degustare il vino all’aperto tra colline e vigneti, in una location unica per goderci la buona compagnia in una festa di inizio estate!

Quale miglior appuntamento se non il tradizionale 25 aprile dalle 11 alle 19 per riconciliare buon vino, degustazioni alla cieca, wellness, musica, svago, intrattenimento e sapori?

Cosa ci sarà?

Vino || Postazioni Food || Musica Live || Area Pic Nic tra i Vigneti || Degustazioni alla cieca.

Dettagli

Il Wine-Nic del 25 aprile sarà l'occasione perfetta per scoprire il giusto abbinamento ai piatti di Nautilus Fish&Wine!

L'appuntamento è a Vigna Roda con tante specialità venete a base di pesce (e non solo), tutte preparate all'istante nella cucina mobile!

Info e prenotazioni: 329 0772162

In collaborazione con Atelier di G. Events | Nautilus fish & wine

Info web

https://www.facebook.com/vignaroda

