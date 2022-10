Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/1283754435761905

Degustazioni tra le antiche botteghe del Sotto il Salone

Sotto il Salone - Palazzo della Ragione Padova

16 ottobre 2022

Dalle 10 alle 18

Nella magica cornice del mercato coperto più antico d’Europa, torna la festa del Salone. Un’intera giornata dedicata a degustazioni e prelibatezze che ogni bottega preparerà per i visitatori e i clienti del Salone.

Passeggiando Sotto il Salone, tra i profumi inebrianti dei prodotti locali, si potranno stuzzicare le migliori specialità gastronomiche e i veri sapori autentici del nostro territorio.

????? ????? ????????????

??? ????? → Rotelle di porchetta/cotto e cren 2,50 euro cad

Rosso/Bianco Villa Chiopris collio 3,50 euro

??????? ??? ???? ?????????? → Il dolce e il salato

?????? ?????????? ?? ?????? → Spezzatino in toccio 5 euro

????????? ????? ???? → Gamberi e sarde in saor alla chioggiotta 5 euro

Tartare di tonno rosso con pistacchio di bronte 6 euro

Ostriche di Chioggia 2,50 euro

Scampi dell’Adriatico, Gamberi rossi di Sicilia, Gamberi viola liguri 10 euro

Spiedino di gambero grigliato 5 euro

Mini burger di salmone 5 euro

Cappuccino di seppia 5 euro

Polpetta di polpo con la sua maionese 2,50 euro

Mini tacos di baccalà e porro bruciato con polvere di porcino 3 euro

Bombetta di baccalà 3 euro

?????? ????È → Mocaccino 2.0 (espresso con cioccolata calda con base latte di avena aromatizzata alla nocciola e spuma di latte scremato) 3,50 euro

Espresso speciality monorigine (caffè 100% arabica proveniente dallo Zambia) 1,50 euro

Selezione di caffè macinato o in grani (scelta tra miscele o singole origini) 2,20 euro

??????? ??? ?????????? → La vera Culaccia “Rossi”

Porchetta sale e pepe

?????????? ?????? → Tagliata di Scottona al profumo di rosmarino e olio di oliva dei Colli Euganei 5 euro

Carpaccio di Sorana all’aceto balsamico e scaglie di Parmigiano delle Vacche Rosse 5 euro

??????????? ???????? → Baccala’ alla vicentina con polenta calda al cucchiaio 7 euro

????????? ?? ????? ?? ???????? ?????? → Fuso di malga polenta e funghi 7 euro

???? ??? ?????????? ??? ??????? ??? ???? ?? ?????????????? ??? ?????? ? ?????? ????? “? ????? ?????” → Polentina morbida con soppressa e funghi e Parmigiano 36 mesi 6,50 euro

Crema di zucca, caprino e noci 6 euro

Valzer di formaggi: 3 latti al barolo, 3 latti al castagno, blu del Moncenisio e ubriaco con marmellata 8 euro

Cicchetto al gorgonzola 3 euro

Ginetto (tartella di frolla e crema al gin tonic) euro3

Spiedino di frutta al cioccolato 3 euro

?????????? ?? ?????? → Spezzatino di bovino e trippa alla parmigiana

??????? ??? ??????????? → Gnocchi di ceci con funghi del Trentino 5 euro

?????????? ?? ?????? → Spezzatino 5 euro

????????? → Rigatoni freschi al ragù della tradizione take away 7 euro

Paccheri freschi al pesto alla genovese take away 7 euro

?????????? ???????? → Hot dog padovano 6 euro

??????? ?? → Tartare natural 180g + birra Forst 1857 10 euro

?????? ??? ???????? → 10% di sconto per l’intera giornata

????? ????? ????? → 3 polpette 5,50 euro

3 polpette + birra 9,50 euro

Vin brûlé e polpetta semidolce

?????? ??????? → Tagliere di salumi di Maialino nero peligno (salsiccia di fegato, lombetto cotennato, salsiccia nobile, ventricina, prosciutto di spalletta)8 euro

???’ → Tortellini di valeggio 3 euro

Trippa veneta 3 euro

?? ??? → Gallina burger (bun di nostra produzione, gallina padovana sfilacciata a mano, cipolla caramellata, lattuga, bacon, chutney di mele, mayo al curry) 10 euro

?? ?????? → Mezzo e mezzo Nardini 3,50 euro

Castagnaccio 2,50 euro

??????? ?????? ?????? ?????????? → Verde nel bosco al Passito di Pantelleria 5 euro

Infinity blu: blu61, blu gins, basajo (prezzo al momento)

??’ ??’ ????? → Tris di tartare di formaggi 6 euro

??????? ??? ????È → Tartufi di cioccolato con fetta di torta alle nocciole piemontesi

Caffè arabica km0

??? ????? → Panini di porchetta o mortadella accompagnati da vini bianchi o Rossi

????? ????? ??? → Crema di fagioli con crostini di grani antichi

Mousse di zucca con grissini integrali

????????? ?? ?????? → Cono pesce fritto “misto di paranza” 7 euro

????????? ???????? ?? ????? ?????? → Polenta, soppressa e morlacco

