Bollicine di seta e stelle: degustazioni, buon cibo e passeggiate alla fattoria Il Brolo a Monterosso

Per prenotare uno dei tre aperitivi e per assicurarti una serata speciale, scrivere alla mail eventi@fattoriailbrolo.it o con un messaggio al numero 342 765 2826 entro mercoledì 4 agosto

Prezzo Per prenotare uno dei tre aperitivi e per assicurarti una serata speciale, scrivere alla mail eventi@fattoriailbrolo.it o con un messaggio al numero 342 765 2826 entro mercoledì 4 agosto

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/4523266807705823

"Bollicine di seta e stelle

Nella straordinaria location della fattoria Il Brolo tra Monte Ortone e Monte Rosso e in collaborazione con Nautilus fish and wine vi invitamo ad una serata frizzante e conviviale.

Vi aspettiamo venerdì 6 agosto alle ore 19.30 per degustare le splendide portate create dalla maestria del Nautilus e accompagnate dal nostro prosecco biologico rifermentato in bottiglia e dal nostro Sauvignon Krètos nato da uve resistenti e caratterizzato dal suo profumo intrigante.

Potete scegliere tra i seguenti piatti:

Degustazione con cono di frittura (mix di pesce e verdure pastellate 140 gr.) abbinato ad un calice di Bollicine di Seta, prosecco 100% Glera rifermentato in bottiglia: 15 euro

Piatto del Bacaro con 5 specialità Venete (schie con polenta morbida, mazzancolle in saor, baccalà mantecato e petali di patate, insalata di polpo, sarde in saor) abbinato a due calici di vino a scelta tra Cavalieri della Seta, il nostro Sauvignon Krètos o le Bollicine di Seta: 25 euro

Piatto Frittura Imperiale (Bowl con 250 gr di frittura con 8-10 tipologie di pesce + verdure pastellate + petali di patate + polenta) abbinato a due calici di vino a scelta tra Cavalieri della Seta, il nostro Sauvignon Krètos o le Bollicine di Seta: 25 euro

Ulteriori menù di Food & Beverage aggiuntivi, sono disponibili sul posto.

Ma non finisce qui, ad accompagnare la serata ci sarà della musica e puoi decidere di fermarti a passeggiare tra le vigne e a stenderti per catturare qualche stella con una buona bottiglia di vino da gustare a testa in su.

Se amate il buon vino, la convivialità e la natura questa serata è per te!

Prenotazione

Mandaci una mail a eventi@fattoriailbrolo.it o un messaggio al numero 342 765 2826 entro mercoledì 4 agosto per prenotare uno dei tre aperitivi e per assicurarti una serata speciale.

In caso di maltempo l’evento verrà rinviato, previa comunicazione agli iscritti.

Info web

https://www.facebook.com/events/4523266807705823

Foto articolo da evento Facebook.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...