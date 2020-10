“Il salotto del vino” con le degustazioni Champagne alla Montecchia

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/343545906993810/

Appuntamento giovedì 8 ottobre alle 20.30 per il secondo appuntamento con Il Salotto del Vino al Ristorante La Montecchia.

Una degustazione di sei Champagne di tre cantine diverse presentati da Gaia Anderson, responsabile commerciale dell'azienda Heres. Quest'ultima nasce nel 1997 in Toscana come prima agenzia selezionatrice e distributrice di etichette di alto livello. Dagli anni 2000 il suo catalogo si apre alla Francia e all'estero tramite collaborazioni con altri piccoli importatori. Ad oggi, dopo aver sviluppato anche un'area di consulenza commerciale e marketing strategico per le aziende produttrici, si identifica come una delle imprese più influenti del settore.

Il costo della serata è di 75 euro a persona.

La prenotazione è obbligatoria, i posti sono limitati.

Champagne brut grand cru Benoit Munier

Champagne brut nature grand cru Benoit Munier

Champagne brut blanc de blancs premier cru De Saint Gall

Champagne orpale millésime grand cru 2008 De Saint Gall

Champagne anthracite brut Corbon

Champagne les bacchantes rosé de saignée 2015 Corbon

Info e prenotazioni:

mail. booking@alajmo.it

tel.049/630303