Deirdre Nansen Mccloskey: le università come istituzioni liberali, incontro online

Mercoledì 9 febbraio dalle ore 17 in diretta streaming, Deirdre Nansen McCloskey, professoressa emerita di Economia e Storia e professoressa di Inglese e Comunicazione all’Università dell’Illinois a Chicago, tiene una conferenza per l’Università di Padova sugli 800 anni delle università come istituzioni liberali. A introdurre l’incontro è Telmo Pievani, filosofo della scienza dell’Ateneo patavino e delegato alla comunicazione e alla divulgazione scientifica, che dialoga con la studiosa americana.

Secondo la professoressa, le istituzioni formali non bastano a garantire i valori liberali. Ma l’etica, la professionalità, l’amore per la conoscenza e la capacità di dibattito sono invece componenti fondanti delle università.

La filosofia scolastica, la critica testuale rinascimentale, la rivoluzione scientifica, il fiorire del pensiero politico liberale, la storia scientifica e la fisica moderna dipendono tutte dalla libertà d’indagine. Le rigide ideologie, invece, la minacciano, com’è accaduto in Russia negli anni Trenta per la biologia e come succede ancor oggi nell’ambito delle scienze sociali e umane.

L’incontro, rientra nel palinsesto delle celebrazioni per l’ottocentenario dell’Università di Padova, e anticipa la serie di incontri “Lezioni sulla libertà” che l’Ateneo proporrà prossimamente al Teatro Verdi, in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto.

L’incontro viene trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube dell’ottocentenario Unipd (https://www.youtube.com/watch?v=jeKOM4UmdNI) in lingua originale inglese e su piattaforma Zoom (con registrazione al link https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_lGrhiF0ETdCQwmPU-JQ5uQ) per chi voglia ascoltare la traduzione in italiano.

Bio Deirdre Nansen McCloskey al link https://www.deirdremccloskey.com/

