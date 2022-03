Delfini, auguri! Renzo Levi Minzi & Friends al Piccolo Teatro, rinviato all’8 aprile

Attenzione

Il concerto non si terrà, per cause di forza maggiore, nella data di Sabato 26 marzo, ma sarà recuperato venerdì 8 aprile alle ore 21.15 sempre al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana).

I biglietti acquistati per la data originaria saranno validi l’8 aprile senza necessità di convertirli in un nuovo titolo di accesso.

Venerdì 8 aprile, alle ore 21.15, al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) la rassegna "Padova Spettacoli" di Tempi e Ritmi con il contributo del comune di Padova, Assessorato alla Cultura presenta il concerto-revival "Delfini, auguri!" per festeggiare i 60 anni del gruppo beat padovano I Delfini, il complesso padovano più famoso nel mondo, con tournée in USA e Sudamerica negli anni ‘60 e ‘70, vincitore di Bandiera Gialla con “Tu te ne vai”, presenti per decine di serate al “Piper”di Roma, in tv a “Studio Uno”, fino ad arrivare all' "Ed Sullivan Show" nella tv USA CBS (unici italiani nella storia) e a Rai USA con Ruggero Orlando, definiti “I Beatles italiani”e "Gli apostoli del beat".

Sul palco vedremo ed ascolteremo l'unico elemento della formazione originaria ancora in attività, Renzo Levi Minzi, affiancato dall'altro fondatore, dedicatosi qualche anno dopo agli studi ed alla professione di avvocato, Giorgio Castellani, oltre che da Maurizio Boldrin, batterista del gruppo negli anni '70. Con loro in scena Le Sensazioni (Mauro Moschin, Massimo Salasnich, Max Marchioli) con Consuelo Placa.

Ospiti speciali Nicola Congiu “Niko” (tributo ad Elvis Presley) e“Gli Astri” (gruppo beat di Fregona - TV).

Il tutto nel ricordo dei mai dimenticati Mario Pace, Franco Capovilla, Sergio Magri, gli altri membri originari prematuramente scomparsi, e degli “incredibili” anni sessanta.

Ingresso

Biglietti 15 euro + dir. prev., disponibili in prevendita su https://www.padovaspettacoli.it/ elle cartolerie: C'era una volta (via Asolo,9) Ruggero Enzo (zona Mandria) Prosdocimi (piazzetta Pedrocchi n.10) e Prosdocimi Mazzini (piazza Mazzini n.74).

In biglietteria del teatro la sera dell'evento dalle ore 20.15.

info@padovaspettacoli.it

https://www.padovaspettacoli.it/

3516607652 (ore 10 - 13 ; 15 - 19)

https://padovaspettacoli.it/acquista-biglietti/

Normative anti-Covid

L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 in vigore.

Green Pass rafforzato obbligatorio

L'accesso agli spettacoli sarà consentito solo ai possessori del gren pass rafforzato (super green pass)

Dai 6 anni l'accesso sarà consentito solo ai possessori di mascherina FFP2

Saranno registrati i nominativi ed i recapiti telefonici dei partecipanti ai fini del tracciamento e conservati per 14 giorni

Info web

https://padovaspettacoli.it/eventi/delfini-auguri/

https://www.facebook.com/events/693756741670157

https://www.facebook.com/padovaspettacoli

https://www.instagram.com/padovaspettacoli/

Foto articolo da https://padovaspettacoli.it/eventi/delfini-auguri/