“Delfini.... Over 60”, nuovo concerto-evento al Teatro Tom Benetollo

Venerdì 14 aprile, alle ore 21.15, al Teatro Tom Benetollo (Spazio Gershwin) di via Tonzig ,9 (zona Stanga) la rassegna “Padova Spettacoli 2023” dell'Associazione Tempi e Ritmi, a grande richiesta, presenta un nuovo concerto-evento per festeggiare gli oltre 60 anni del gruppo beat padovano I Delfini, il complesso più famoso della nostra città, che ha attraversato il mondo.

In un’atmosfera più raccolta delle precedenti performance, ma non per questo meno suggestiva, dedicata ai primi 100 (cento) appassionati che si accaparreranno il biglietto, il concerto-evento “Delfini.... Over 60” scherza un po’ nel titolo con l’anagrafe presunta degli spettatori che interverranno e con quella effettiva del complesso,.

I Delfini al clou del loro successo vennero definiti anche “I Beatles italiani”e “Gli apostoli del beat”, ed ebbero la fortuna di andare in tournée in USA e Sudamerica negli anni ‘60 e ‘70, campioni in radio della trasmissione Bandiera Gialla, in testa alla classifica con “Tu te ne vai” per 7 settimane consecutive, protagonisti di innumerevoli serate al “Piper”di Roman ed in tv a “Studio Uno”, fino ad arrivare all’ “Ed Sullivan Show” nella tv USA CBS (unici italiani ad esserci riusciti nella storia) e a Rai USA con Ruggero Orlando.

Sul palco, ancora una volta, l’unico elemento della formazione originaria ancora in attività, Renzo Levi Minzi, che sarà accompagnato dagli strumentisti del gruppo Le Sensazioni (Mauro Moschin, Massimo Salasnich, Valerio Poncini, Max Marchioli) con la partecipazione di Consuelo Placa. L’altro fondatore dei Delfini, Giorgio Castellani, che dopo alcuni anni di “bella vita” da musicista si dedicò agli studi per intraprendere una brillante carriera nella professione “seria” di avvocato, ricorderà qualche aneddoto spassoso dei primi tempi del complesso.

Il tutto sarà fatto, come sempre, nel ricordo di Mario Pace, Franco Capovilla e Sergio Magri, gli altri indimenticabili membri originari, prematuramente scomparsi, e di quegli “incredibili” anni sessanta di cui ancor oggi si parla con enorme nostalgia.

