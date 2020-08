“Delirio di primavera – Film”, lungometraggio al teatro Verdi

Gli allievi attori della Scuola Teatrale d’Eccellenza superano i confini del palcoscenico con un lungometraggio che riscrive Risveglio di primavera di Wedekind. Il testo affronta la vicenda di un gruppo di ragazzi prossimi agli esami (quelli che oggi sarebbero l’esame di maturità), sviscerando una serie di questioni legate al personale e al sociale, affrontando tematiche come il rapporto con il gruppo, la pubertà, la sessualità, l’omosessualità, l’aborto.

"Tutti i gusti del teatro": scopri tutti gli appuntamenti estivi al teatro Verdi e al castello Carrarese

Il progetto, nato come una rilettura contemporanea della tragedia tedesca, era iniziato già a dicembre 2019, quando il regista Stefano Cordella e il drammaturgo Dario Merlini hanno messo le basi per uno spettacolo dal vivo. Le incombenze dell’emergenza sanitaria hanno fatto sì che la messinscena si traducesse in lungometraggio: da drammaturgia a sceneggiatura, con il prezioso contributo di Serena Pea nelle riprese video e nel montaggio e Giovanni Frison come sound designer.

Ingresso

Ingresso gratuito solo su prenotazione tramite Eventbrite

Dove e quando

10 settembre ore 19

11 settembre ore 19

Delirio di primavera – film

Padova / Teatro Verdi

Teatro Stabile del Veneto

di: Dario Merlini

con: Emma Abdelkerim, Elena Antonello, Caterina Benevoli, Alice Bertan, Andrea Bonfanti, Arianna Calgaro, Angelo Callegarin, Riccardo Cardelli, Gaspare Del Vecchio, Fresco Federica, Eleonora Landi, Ginevra Mangano, Gianluca Pantaleo, Imma Quinterno, Alice Ravello, Andrea Sadocco, Jessica Sedda, Matilde Sgarbossa, Antonio Vanzo, Alberto Vecchiato

regia: Stefano Cordella

riprese e montaggio video: Serena Pea

sound design a cura di: Giovanni Frison

aiuto regia: Michele Tonicello

un ringraziamento speciale a: Valentina Naccarato

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/delirio-di-primavera-film/