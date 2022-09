"Selitto perfetto", giallo teatrale all'HolistichomePark

Il Gruppo teatrale Dimensione Arte APS affiliato Acli Arte e Spettacolo Aps, presenta lo spettacolo "Delitto perfetto", di Frederick Knott, regia e adattamento di Alberto Frasson.

In questo testo teatrale di Frederick Knott, che Alfred Hitchcock utilizzerà per girare l’omonimo film nel 1954, troviamo, oltre agli immancabili ingredienti del giallo (tensione, suspence, colpi di scena), anche un’interessante dimensione psicologica dei personaggi per cui, alla fine dei conti, non è possibile stabilire chi sia davvero la vittima e chi il carnefice. Verità e menzogna albergano in ognuno di loro…come, forse, in ognuno di noi.

L'evento

Apertura biglietteria ore 19.30, inizio spettacolo ore 20.30

Biglietto d’ingresso unico: 10 euro con brindisi di benvenuto



Prenotazione biglietti obbligatoria con WhatsApp al 392 3446792

Info web

