Dennis Reed & Gap Gospel Choir in concerto al Teatro ai Colli di Padova

“The Original American Gospel”, dalla città di Charlotte (Stato del North Carolina, Stati Uniti d’America), arriva a Padova per il “Gospel Soul & Dintorni Festival 2021” organizzato dalla Promovies in collaborazione con il Comune di Padova - Assessorato alla Cultura il grande evento musicale per le feste natalizie: il DENNIS REED & GAP GOSPEL CHOIR. Un entusiasmante concerto con Dennis Edward Reed, geniale cantante e direttore del Gospel Choir e gli straordinari GAP (God’s Appointed People), i cantanti Sheena Natashia Croutch, Sheria ReShawn Croutch, Mary Ann Elizabeth Kimble, Charnel Shunta Allen, Darryl Keshawn Bell, Brandon Wayne Sutton con Timothy Scott Jr. (batteria), Gregory Isaiah Moore (basso), James Lee Faison (tastiere).

Biglietti per il concerto (posti numerati): Platea intero 20 euro e Platea ridotto (ragazzi sotto i 14 anni) 15 euro ; Galleria intero 15 euro e Galleria ridotto (ragazzi sotto i 14 anni) 10 euro.

Prevendite: on-line sul Circuito Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/dennis-reed-gap-coro-gospel-soul/168491 oppure a Padova da: Gabbia Dischi (via Dante, 8), Il 23 Dischi (via Gregorio Barbarigo, 2), CartoLibreria Edicola Ruggero (via Armistizio, 289 Mandria), Cartoleria C’era un volta (via Asolo, 9 Paltana).

Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito: www.promovies.it

Questo irresistibile gruppo di musica gospel originale americana, promette di emozionare con uno spettacolo tradizionale mixato alle più coinvolgenti sonorità contemporanee più in voga adesso nella scena gospel statunitense; un incontro di voci e musica che saprà sicuramente scuotere e soddisfare anche i palati più esigenti ed amanti della vera musica Gospel e Soul. Un imperdibile concerto, dopo la forzata pausa dello scorso anno dovuta alla pandemia. Un evento che la Promovies ha tenacemente voluto per continuare a proporre il vero Gospel Americano, un appuntamento con la musica gospel-originale che dal 2009 ogni anno ha visto alternarsi formazioni con musicisti e cantanti americani scelte tra quelle di maggior fama ed eccellenza.

DENNIS REED & i GAP (God’s Appointed People) GOSPEL CHOIR - Dennis Reed è un artista che ha velocemente scalato la scena americana della musica Gospel contemporanea, è dotato di un talento immenso sia come pianista che soprattutto come vocalist. Pluripremiato cantautore, artista discografico, intrattenitore e CEO di Inspire the Fire Inc., un'organizzazione no-profit che serve centinaia di giovani nelle Carolinas e nelle aree circostanti. È anche un leader ispiratore, un insegnante e un motivatore incredibile. È già un veterano della scena gospel USA e professore aggiunto nel dipartimento di musica presso il Catawba College of North Carolina. Partendo dalla musica sacra della tradizione afroamericana, Dennis introduce e mescola sapientemente le sonorità e gli stili più moderni come r'n'b e hip hop creando uno stile tutto suo, nuovo e accattivante. Le sue performance negli USA sono ormai numerosissime e seguitissime, nelle quali oltre a dirigere il suo coro musicalmente è anche coreografo e fine ballerino.

Dennis Reed e il suo gruppo GAP hanno suonato con New Kids On the Block durante il loro tour 2008-2009 e si sono esibiti con la Charlotte Symphony Orchestra al King Luther King Celebration della città di Charlotte nel 2008. Nel 2009, il gruppo ha partecipato al progetto vincitore del GRAMMY AWARD, Oh Happy Day: una festa musicale All Star, che ha visto protagonisti Queen Latifah, Heather Hedley, Michael McDonald, Mavis Staples, Patty Griffin e Joss Stone, tra gli altri. In questo progetto, questi musicisti di fama mondiale hanno collaborato con i migliori cori gospel per registrare le interpretazioni di alcuni dei brani più amati e riconoscibili. Dennis Reed & Inspire the fire sono stati finalisti della talentuosa competizione televisiva America's Got Talent dove hanno vinto l'America's Heart e sono stati insigniti della cittadinanza onoraria da parte del Charlotte Mayor & City Council.

Dennis Reed & GAP si sono esibiti alla Convention nazionale democratica sia per Bill Clinton che per il Presidente Obama ed hanno avuto l’onore di suonare per Oprah Winfrey e al fianco di Bebe Winans, Donnie McClurkin, Dorinda Clark, Stephanie Mills, Valerie Simpson, Common, Kathy Taylor e Marvin Winans. Nel recente passato, Dennis Reed è stato premiato con il Lifetime Achievement Award dal Presidente Obama per il suo lavoro nella comunità che dura da oltre un decennio. Le sue performance negli USA sono ormai numerosissime e seguitissime, nelle quali oltre a dirigere il suo coro musicalmente è anche coreografo e fine ballerino. Il concerto a Padova sarà l’occasione per incontrare la musica gospel più ricercata con gli artisti della vera tradizione americana.

