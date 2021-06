Dente live al parco della Musica di Padova

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/530011344686447?

Domenica 4 luglio, ore 21

Dente

Biglietti: link.dice.fm/9Ul9LJj7Rgb

Dettagli

In questa estate di riaperture e ripartenze, Dente torna in tour per una serie di date in giro per l’Italia.

In questi concerti in solo il cantautore si alternerà al pianoforte e alle chitarre con canzoni dal suo repertorio classico ma anche cover, inediti e canzoni mai eseguite dal vivo. Basi registrate su cassetta, loop, campioni e voci registrate. Suoni elettrici, digitali e acustici andranno ad arricchire il ventaglio delle sonorità. Tra le sorprese della scaletta ci sarà un nuovo singolo, che uscirà a fine mese e dà il nome a questo nuovo tour.

Oltre a questa scaletta inedita il live sarà arricchito da una scenografia disegnata e costruita appositamente per il concerto.

Concerto con posti a sedere

Info web

Foto articolo da evento Facebook.

