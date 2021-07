Descantàrse! Catai Festival 2021 al parco Piacentino

Da mercoledì 14 luglio a domenica 18 torna al Parco Piacentino (Arcella) il Descantàrse, festival dello Spazio Catai!

Scarica il programma completo del festival-6

‌“Descantàrse!”: scuotersi, risvegliarsi, riconoscersi. Il nome che abbiamo scelto tre anni fa, ci sembra oggi ancora più adatto. Infatti la pandemia da Covid-19 non ha fatto che mostrare ancora più apertamente tutte le contraddizioni della nostra società, amplificandone le ingiustizie. Mente c'è chi lotta per ottenere uno stipendio dignitoso, un lavoro, dei documenti, c'è chi specula e trae profitto, ampiamente al di sopra delle possibilità del pianeta. La solidarietà tra chi tutti i giorni affronta le difficoltà della vita è la nostra arma più forte per restituirci il sogno concreto di un futuro migliore, l'unico possibile.

Tutti i giorni ci muoviamo per cercare risposte concrete, lottare insieme, fare comunità. Anche il festival si muove in questa direzione: 5 giorni di cultura, musica, cibo. Un momento di incontro, di dibattito e di gioia collettiva, così rara da troppo tempo.

Mercoledì 14 luglio

Inizieremo mercoledì 14 luglio parlando di migrazioni e del sistema di "accoglienza" con la presentazione del film Senza Voce del progetto musicale Stregoni (Trento film festival).

Giovedì 15 luglio

Giovedì parleremo di lavoro con gli operai del sindacato S.i. Cobas che nel distretto tessile di Prato lottano da 6 mesi per far rispettare la loro rivendicazione di lavorare 8 ore per 5 giorni a settimana, lo faremo avendo nel cuore Luana D'Orazio uccisa da un macchinario malfunzionante proprio in quel distretto e Adil Belakhdim sindacalista S.i. Cobas ucciso a Novara mentre manifestava per i diritti dei lavoratori.

Venerdì 16 luglio

Venerdì, con Sergio Bologna, Marie Moïse e Ariella Verrocchio, sarà il momento di una discussione sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, proveremo a capire dove va e dove invece vorremmo che andasse il nostro Paese.

Sabato 17 luglio

Sabato discuteremo di femminismo, storia e serie TV, con Elisa Cuter e Viola Carofalo, partendo dal libro “Ripartire dal desiderio” (2020, Minimum Fax).

Domenica 18 luglio

Domenica chiudiamo con un confronto pubblico sulla città di Padova dal titolo “Un piano per Padova, dove va la nostra città?” interverranno Luisa Calimani (architetto e urbanista), Franco Zecchinato (Presidente El Tamiso), Viviana Ferrario (Docente Iuav e Unipd), Gianni Belloni di Lies modererà il confronto.

Concerti

Tutti i giorni dalle 20.30 si esibiranno band emergenti come le Yayanice e i Queen of Saba e realtà già conosciute come gli Storm{O}.

Dettagli

Ci saranno inoltre stand di associazioni e collettivi.

Il festival è completamente gratuito, indipendente e autogestito.

Info web

https://www.facebook.com/spaziocatai

https://www.facebook.com/events/516764179751881

Foto da comunicato stampa e da evento Facebook.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...