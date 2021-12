Destinazione giardini: visite guidate e caccia al tesoro per raccolta fondi a favore di Scn2a Italia famiglie in rete Aps

Vox Artes APS attiva la solidarietà in collaborazione con Giardini dell’Arena attraverso 4 eventi di raccolta fondi a favore di SCN2A Italia Famiglie in Rete APS, associazione voluta da genitori e familiari di bambini e adulti con diagnosi di mutazione nel gene SCN2A, causa di epilessia e autismo/disabilità intellettiva. Le donazioni contribuiranno ad un progetto di MAPPATURA dei casi SCN2A in Italia

1 – Dalle Pietre all’Affresco. Visita guidata ore 16. Quando la zona dell’Arena romana era ai confini della città: un itinerario lungo secoli di storia ci condurrà dalla Padova “municipium romano” al Rinascimento attraverso le vicende della famiglia Scrovegni e gli affreschi della Chiesa degli Eremitani.

2 – “Mi sono perso: ma questa è Padova? Visita guidata teatralizzata ore 16. Conosceremo un padovano venuto direttamente dal XIX secolo che, rientrato da un lungo viaggio, trova la sua città completamente trasformata e quasi irriconoscibile. La guida riuscirà a fargli ritrovare la strada? Percorso curioso e interattivo a caccia di dettagli ottocenteschi e cambiamenti avvenuti poco più di cento anni fa.

3 – I Giardini…del Tesoro. Caccia al tesoro per bambini-ragazzi dai 7 ai 12 anni ore 16. Un elfo birichino e dispettoso si è divertito a creare indizi (anche un po' botanici) indovinelli spiritosi e dettagli da sistemare. La vostra squadra potrà vincere questa caccia al tesoro con astuzia e… un pochino di spirito del Natale. Un gioco di orienteering e di conoscenza storica dei Giardini dell’Arena. N. B. Portare una torcia/fonte luminosa da casa

4 – I Giardini… del Tesoro. Caccia al tesoro in notturna per adulti ore 17. Caccia al tesoro rigorosamente provvisti di torcia. Le squadre formate da adulti avranno in mano la mappa e alcune tracce per scoprire uno dei giardini più belli del centro di Padova, e tra storie e tranelli, riusciranno a risolvere tutti gli enigmi e a portare le prove delle loro intuizioni? Le indicazioni e l’intervento storico della guida saranno essenziali per arrivare alla soluzione. N. B. Portare una torcia/fonte luminosa da casa.

Informazioni e contatti

Info e prenotazione obbligatoria a prenotazioni@voxartes.it comunicando nominativi e numero di cellulare.

Eventi 1-2-3 Ritrovo: Ingresso Chiesa Eremitani Ritrovo h 15 40 Partenza tour h 16

Evento 4 Ritrovo: Ingresso Chiesa Eremitani Ritrovo h 16 40 Partenza tour h 17

Tour e Caccia al tesoro adulti: Offerta minima responsabile 15 euro

Caccia al tesoro bambini: 15 euro bambino con adulto - 25 euro Famiglia

Gli eventi si terranno a norma del protocollo COVID.

Web: https://www.facebook.com/events/438783600994239.