Dia del amigo, ballo in via Concariol

Riceviamo e pubblichiamo:

"La amicizia è un tesoro !!!In questo giorno dell’amico, gli amici di Assoc. Cultura Tango, Natalia Lavandeira e Roberto Reis, ci regaleranno la sua magia ballando per tutti sulla Via Concariola.

Vi aspettiamo in numerosi !!!

La amistad es un tesoro!! En este dia del amigo, los amigos de Asoc. Cultura Tango, Natalia Lavandeira y Roberto Reis , nos regalarán su magia bailando para todos en la calle Concariola.

Los esperamos!!

Un speciale ringraziamento al Comune di Padova per la autorizzazione al'evento, grazie Sindaco, grazie Ass. Ragona!!!"

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...