“Dialoghi sull’Acqua”, un ciclo di incontri ad Abano Terme

Abano Terme e l’acqua. Una storia millenaria che lega indissolubilmente la cittadina veneta al prezioso patrimonio del nostro pianeta, tanto da farla assurgere a più importante e antico centro termale d'Europa. Basti pensare al suo nome, che deriva dal greco “à ponos”, e che significa che “toglie il dolore”, evidente richiamo all’effetto benefico e curativo delle fonti termali euganee. Qui, dalle profondità della terra sgorgano infatti acque salso-bromo-iodiche, la cui fortuna inizia nel lontano 49 a.C. quando Abano entra a fare parte dell’Impero Romano e le maggiori personalità di Roma come Plinio e Tito Livio arrivano nella stazione termale ed elogiano le proprietà benefiche di queste acque rendendole famose. Il resto, tra periodi bui e momenti di gloria, è… storia. Una storia fatta di tanti capitoli che si dipanano di secolo in secolo per arrivare ai giorni nostri quando l’acqua ad Abano non è più solo questione di… terme e termalismo.

Scarica la locandina con tutti gli incontri

Gli incontri

Dal 17 al 19 settembre 2021 l’acqua avrà tutto un altro significato grazie a “Dialoghi sull’Acqua”, un ciclo di incontri ideato e condotto da Beba Marsano, giornalista, storica dell’arte e firma del Corriere della Sera, icollaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Abano Terme (Cristina Pollazzi) e con il Tempio del Benessere GB Hotels Abano, che vedrà scienziati, artisti, intellettuali, astrologi e campioni dello sport, raccontare il nostro elemento vitale in chiave fisica, simbolica e metaforica.

Dove

All’isola pedonale zona Giardini di Abano

In caso di maltempo gli incontri si terranno presso il Tempio del Benessere Isola Pedonale fronte Giardini del Kursaal

Prenotazioni

Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti disponibili che dovra? essere fatta entro le ore 18 di venerdi? 17 settembre inviando una mail a: eventitermecolli@gmail.com o telefonando allo 049 8669055.

Si ricorda l’obbligatorieta? del Green pass o in alternativa tampone negativo delle 48 ore precedenti

Programma

Venerdì 17 settembre 2021 ore 21 il Meteorologo, climatologo, divulgatore scientifico e accademico italiano Luca Mercalli;

sabato 18 settembre 2021 ore 18 l’apneista Angela Bandini e alle ore 21 lo scrittore di Best Sellers Andrea Vitali;

domenica 19 settembre alle ore 11 il celebre astrologo Massimo Giannone e alle ore 18 lo storico Giordano Bruno Guerri.

Luca Mercalli

Sarà Luca Mercalli, meteorologo, climatologo, divulgatore scientifico e accademico italiano, volto noto per la partecipazione alla popolare trasmissione televisiva “Che tempo che fa” a parlare dell’” Acqua come destino del mondo” . A lui il compito di spiegare, con la sua verve e la con sua grande competenza, l’influenza sull’umanità di fenomeni naturali quali glaciazioni, inondazioni, surriscaldamento globale. Un tema di scottante attualità in virtù dell’ormai innegabile crisi climatica.

Giordano Bruno Guerri

Giordano Bruno Guerri, storico, saggista e giornalista italiano, noto studioso del XX secolo italiano, sarà il protagonista dell’incontro “Acqua come destino biografico” . Presidente del Vittoriale degli Italiani, dimora-palcoscenico della “vita inimitabile” di Gabriele d’Annunzio, Guerri racconterà il grande poeta ispirandosi all'acqua: il Vate era ossessionato dalla pulizia (“ottima è l’acqua", ripeteva), aveva bagni simili a salotti, adorava il profumo, scrisse sull'acqua la sua poesia più famosa, La pioggia nel pineto, e scelse come buen retiro una località d’acqua, Gardone Riviera sul lago di Garda, dove appunto sorge il Vittoriale.

Andrea Vitali

Andrea Vitali, scrittore e autore di best seller, affronterà il tema “Acqua come ispirazione”, ovvero racconterà l’acqua come elemento deputato alla suspence attraverso i luoghi d’ispirazione e ambientazione di romanzi eccellenti, da Georges Simenon a Piero Chiara, fino alle sue opere.

Angela Baldini

A parlare di “ Acqua come sfida” sarà chi negli abissi si è tuffata per infrangere limiti e raggiungere prestigiosi traguardi sportivi. Angela Baldini, apneista italiana e detentrice di record mondiali racconterà del misterioso fascino dell’apnea e delle immersioni e della conquista del Grande Blu da parte di una donna.

Massimo Giannone

Dalle profondità marine si passa direttamente alla volta celeste per l’ultimo appuntamento: “Acqua nell’astrologia”. Sarà Massimo Giannone, percettivo e astrologo, a trattare il tema dell’acqua nello Zodiaco analizzandone i significati storici, simbolici e spirituali.

Info web

https://www.facebook.com/biblioabano

https://www.comune.abanoterme.pd.it/8203-2/