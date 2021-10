Spettacolo “Diario di fratello - ti sembro una persona gentile?” teatro Filarmonico di Piove

Diario di fratello - ti sembro una persona gentile? nella versione di primo studio, in scena il prossimo mercoledì 6 ottobre alle ore 21, è la restituzione al pubblico della residenza teatrale di Zelda Teatro realizzata in collaborazione con Carichi Sospesi al Teatro Filarmonico di Piove di sacco (Pd) per il progetto A CASA NOSTRA, nell’ambito dell’accordo di programma Regione del Veneto e Fondazione Teatro Comunale di Vicenza, in collaborazione con Arteven e Teatro Stabile del Veneto.

Commenta il regista Marco Caldiron: ’Diario di fratello è un lavoro sull’assenza, sulla disperata ricerca di umanità, sulla perdita. Questa è la storia di un archetipo, il racconto di due fratelli, Caino e Abele, di chi per primo è stato fratello; ma è anche la storia del primo conflitto, del primo tradimento, del primo omicidio, della prima perdita e del primo rimpianto. Ripercorriamo allora questa fratellanza in un mondo in cui siamo abituati alle distanze, alle assenze, dove la tecnologia ci permette incontri impossibili ma anche dove il ritrovarsi non crea veri rapporti, reali linguaggi condivisi e ci lascia così più soli di prima.’.

Diario di fratello

ti sembro una persona gentile?

con Marco Tizianel e Filippo Tognazzo

regia di Marco Caldiron

drammaturgia di Marco Gnaccolini

organizzazione di Federica Bittante e Claudia Pozzebon

In occasione dello spettacolo interverrà la Prof.ssa Sabrina Cipolletta del Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università di Padova.

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/368534061639262/

Biglietti https://www.vivaticket.com/it/biglietto/diario-di-fratello-ti-sembro-una-persona-gentile/164640

La residenza teatrale si concluderà

domenica 17 ottobre 2021 ore 16

con lo spettacolo per bambini e famiglie della compagnia teatrale Matricola Zero

Chiattaforma – Una fiaba galleggiante

di Marco Mattiazzo

con Alberto Bucco, Alice Centazzo, Gaetano Tizzano

regia di Michele Tonicello

musiche di Leonardo Tosini

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/535479247554282

Biglietti https://www.vivaticket.com/it/biglietto/chiattaforma-una-fiaba-galleggiante/164638

Biglietti

Per entrambi gli spettacoli l’ingresso è di 5 euro + 1 euro di prevendita online

Diario di fratello | 06.10.2021

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/diario-di-fratello-ti-sembro-una-persona-gentile/164640?fbclid=IwAR0i_5ori84EHhzZRiCVazjJJRJm7UmXHwMj8kVTdznK0YcFjwWzOCcLdNc

Chiattaforma |17.10.2021

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/chiattaforma-una-fiaba-galleggiante/164638

Sarà inoltre possibile acquistare i biglietti il giorno stesso dello spettacolo salvo esaurimento posti.

Il progetto

La residenza A CASA NOSTRA realizzata da Zelda Teatro al Teatro Filarmonico di Piove di Sacco è un percorso iniziato durante il lockdown, rivelatosi un’importante occasione di incontro tra artisti, la città Piove di Sacco e i suoi abitanti durante le varie fasi della produzione.

Non solo spettacoli teatrali, ma anche un dialogo instaurato con alcune significative realtà culturali, sociali e imprenditoriali del territorio, restituito alla cittadinanza con le 8 interviste PIOVE racconta un SACCO DI cose belle realizzate in teatro in collaborazione con Nuova Scena e Comune di Piove di Sacco Assessorato alla Cultura e pubblicate sul canale youtube di Zelda Teatro:

Canale YouTube – Zelda Teatro : https://www.youtube.com/channel/UC4d7tTAll2Snkopmc1r6YjA/videos

PIOVE racconta un SACCO DI cose belle

interviste a cura di Filippo Tognazzo

riprese video a cura di Ippogrifo Produzioni

fotografia: Filippo Tommasoli

operatori: Riccardo Ruggiero, Marco Samiolo

mixer video: Alberto Rizzi

mixer audio: Nicola Crema

organizzazione: Barbara Baldo

assistente di produzione: Pietro Mascalzoni, Valentina Marino

montaggio: Francesco Masi

management: Federica Bittante

responsabile comunicazione: Ilaria Foroni

fotografo di scena: Andrea Signori

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...