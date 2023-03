Al cinema Lux Massimo Donati presenta il suo noir "Diario di spezie"

Evento speciale venerdì 24 marzo al cinema Lux di Padova: alle ore 21 Massimo Donati presenta al pubblico il suo film Diario di spezie (Italia, 2021, 100’), un noir tratto dall’omonimo romanzo (Mondadori). Un viaggio nell’oscurità che diventa metafora dei nostri tempi.

Luca Treves, celebre cuoco esperto di spezie viene contattato da Andreas Dürren Fischer, restauratore e con lui parte alla volta della Germania: per Luca l’obiettivo è cambiare vita, trovando nuovi clienti nel campo della ristorazione. Ma, sullo sfondo di una complessa indagine di polizia, Andreas si rivela essere un personaggio ambiguo e misterioso; il viaggio si trasforma per Luca in un incubo: l’unica ancora di salvezza per lui sembra essere il suo diario, nel quale da anni scrive ricette e cataloga le spezie…

