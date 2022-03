Dibattito pubblico sul nuovo tram di Padova al Net Center e online

per partecipare in presenza necessaria iscrizione

Il Comune di Padova organizza una serie di incontri, con la formula del dibattito pubblico, per far conoscere il progetto di realizzazione della nuova linea del Tram Sir 2 alle comunità di Padova, Rubano e Vigonza, interessate dal tragitto.

Lo scopo del dibattito è dare a tutti un’informazione completa sul progetto, garantendo un confronto con i progettisti, per raccogliere osservazioni, criticità e proposte, che saranno valutate e potranno andare ad integrare il progetto in ottica migliorativa.

Approfondimenti sul sito https://dptrampadova.it.

Giovedì 3 marzo è in programma l'incontro tematico con la comunità della zona di Padova Est, al Net Center in via San Marco, 11/C.

Per partecipare è necessario registrarsi attraverso l'apposito form online disponibile sul sito https://dptrampadova.it/partecipa.

L'evento viene anche trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook di "Aspettando il Tram" e del Comune di Padova.

CALENDARIO DI TUTTI GLI INCONTRI

Coordinamento del dibattito pubblico

email coordinamento@dptrampadova.it

sito https://dptrampadova.it

https://www.padovanet.it/evento/incontro-il-progetto-e-il-territorio-padova-est-3-marzo

https://www.facebook.com/Comune.Padova/posts/328147362686108

Foto articolo da Facebook