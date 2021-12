Dicembre Carmignanese: oltre 40 eventi per vivere la magia del Natale

Cultura, ma anche eventi che riportano in piazza a festeggiare il Natale, la fine dell’Anno e la Befana dopo un anno di stop dovuto al Covid. Si arricchisce quest’anno la proposta del Comune di Carmignano di Brenta, una striscia di eventi che si snoderà tra il 1° dicembre e il al 9 gennaio sotto il nome di “Dicembre Carmignanese”. Concerti, spettacoli, intrattenimento per i più piccini, Villaggio e Mercatino di Natale con casette delle associazioni locali e oltre 25 attività di Carmignano, Presentazioni librarie con la presenza tra gli altri del presidente Luca Zaia, esibizioni delle associazioni sportive locali e molto altro, con oltre 40 appuntamenti distribuiti a Carmignano e Camazzole, nella Sala consiliare, nel Palazzetto e nell’Auditorium, in Biblioteca e nelle Chiese parrocchiali, ma anche nell’area centrale del paese.

Scopri tutti gli eventi

Se n’è parlato alla conferenza stampa in Municipio alla presenza del Sindaco Eric Pasqualon, del Vicesindaco Andrea Bombonati, degli Assessori alle Associazioni Alberto Lucietto, al Commercio Iside Cervato, al Sociale Elisa Paiusco, del Consigliere delegato alla Cultura Lorena Bisi, del Presidente della Pro Loco di Carmignano Matteo Sperotto e del referente dei Commercianti di Carmignano Daniela Scalera.

Libri

«Quest’anno il Natale a Carmignano di Brenta durerà più di un mese e conterà appuntamenti di grande livello, culturali, tradizionali e di intrattenimento – ha spiegato il Sindaco Pasqualon - coinvolgendo tutta la comunità, dal mondo associativo alle realtà economiche. Ricchissimo il cartellone culturale, con la Mostra del Libro che presenta 2.500 titoli e le serate con gli Autori, che vedono nomi di livello nazionale alternarsi a scrittori locali che danno valore territoriale alla rassegna – precisa - Da non perdere la serata del 15 dicembre il Presidente della Regione Luca Zaia, che sarà a Carmignano di Brenta per presentare il suo libro ‘Ragioniamoci sopra: dalla pandemia all’autonomia’; quindi Paolo Malaguti finalista al Premio Campiello 2021, il Magistrato Nicola Gratteri, il giornalista Toni Capuozzo, lo psichiatra Paolo Crepet, la viaggiatrice Giorgia Miazzo, Patrizia Mazzotti e Luciana Fabris».

Per i più piccoli

Spazio ai più piccoli con “Dicembre Junior”, la rassegna dedicata a i bambini con spettacoli di magia, teatro, marionette, cantastorie, laboratori e giochi. Per loro la discesa dal Municipio di Babbo Natale che raccoglierà le letterine, quindi il giro del grande Vecchio casa per casa a distribuire i regali, e, infine, l’arrivo della Befana. Piacerà anche ai più grandi lo spettacolo di Magia: Magic Show con Magical Friends, con ben sette maghi.

Non mancheranno gli appuntamenti tradizionali, come la Lucciolata organizzata dell’AVIS e la spettacolare accensione dell’Albero, ma anche graditi ritorni e novità, come il Villaggio di Natale in Piazza, i Mercatini di Natale e una suggestiva rievocazione della vita nelle nostre terre nel medioevo, con la messa in scena di una battaglia tra i Padovani e i Vicentini nel 1100.

Concerti

Per chi ama la musica della tradizione natalizia, ben sette concerti tra Carmignano e Camazzole, tra cui le consuete esibizioni della Bandorchestra G. Bovo e della banda giovanile, i concerti di Natale e di Santo Stefano, il Concerto Gospel di Capodanno, il Concerto dell’Epifania con il Moviechorus e il Concerto d’Inverno con i Polifonici vicentini e il coro GAM.

Danza, teatro e degustazioni, ma non solo

Spettacoli di danza e di teatro, tra i quali spicca la serata del Teatro delle Arance sulla Divina Commedia di Dante si alterneranno a due serate enogastronomiche e di degustazione alla scoperta dei vini e della birra, esibizioni di Pattinaggio artistico, il Gran Galà della Danza, le premiazioni dei Campionati di Motocross e uno spettacolo dell’ASD Polisportiva Carmignano.

La magia del Natale

«Abbiamo voluto organizzare questo ricchissimo cartellone per riportare a Carmignano la magia del Natale e permettere ai nostri cittadini e a chi vorrà festeggiarlo con noi di vivere di nuovo assieme le Festività all’insegna della cultura dello spettacolo e del divertimento, ma sempre con la massima attenzione alla sicurezza – ha concluso il Sindaco – Siamo consapevoli della necessità di tenere alta la guardia e invitiamo a seguire la normativa, che prevede la partecipazione agli eventi con il ‘super green pass’ dal 6 dicembre».

Info web

https://www.comune.carmignanodibrenta.pd.it/aree-tematiche/cultura-manifestazioni-sport/dicembre-carmignanese-2021.html

https://www.facebook.com/comunecarmignanodibrenta