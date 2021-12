Dicembre Carmignanese, tutti gli appuntamenti del weekend

È online sui social e sul sito del Comune il video di Natale realizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con i negozianti e gli artigiani. Obiettivo, incentivare gli acquisti a Carmignano in occasione delle Festività natalizie. “Come promesso in campagna elettorale – spiega il Sindaco Eric Pasqualon – abbiamo promosso una serie di iniziative che vogliono aiutare la nostra rete di vendita e di servizi locali, che molto hanno sofferto durante l’emergenza pandemica. Abbiamo fatto diversi incontri negli ultimi mesi e, insieme alle altre iniziative, è nata l’idea di un video per promuovere gli acquisti in paese durante le festività natalizie”. Il video, della durata di due minuti, vede un Babbo Natale entrare in una Carmignano ricca di negozi e addobbata a festa. Si sofferma davanti alle vetrine illuminate e decorate e, “Guardate che bel paese, guardate che bei negozi – dice - Se ho deciso di trovare qui i miei doni, perché non lo fate anche voi?” Infine, tutti i commercianti di Carmignano in Piazza augurano il Buon Natale.

«Nel nostro paese ci sono molti bei negozi, oltre 90 attività, belli, accoglienti, ricchi di prodotti – spiega l’Assessore al Commercio Iside Cervato - una forte rete di commercio locale che significa benessere e sicurezza per tutto il paese, di qui lo slogan finale del video ‘Un regalo per te, un regalo per la tua Carmignano di Brenta’».

Scopri tutti gli eventi

Intanto, continuano ad animarsi le strade e le piazze del paese grazie alle molte iniziative comprese nel Dicembre Carmignanese.

Sabato 11 dicembre

Sabato 11 l’inaugurazione del Villaggio di Natale alle 16 e alle 16.30 la tradizionale Lucciolata promossa dall’AVIS, una passeggiata per le vie del paese con il cappello di Babbo Natale con partenza dalla Chiesa di Carmignano. Quindi, alle 18, in piazza Marconi, la spettacolare accensione dell’Albero di Natale e delle luminarie. Sempre sabato 11 il Galà della Danza alle 17 nel Palazzetto dei Boschi e, alle 20.30 nell’Auditorium, la Polisportiva presenta Zumba’s Christmas, il saggio di Natale.

Domenica 12 dicembre

Domenica 12 per la prima volta a Carmignano la rievocazione storica “Carmignano medioevale”. Dalle 9.30 si può visitare il campo dei soldati, dalle 14.30 alle 16.30 attività per i bambini e dimostrazioni delle truppe e, alle 17 la rievocazione di una battaglia medievale in costume e a seguire, l’incendio del villaggio. “Nella stessa giornata sarà aperto il Villaggio e il Mercatino di Natale – conclude il Sindaco – dove 25 attività del paese venderanno il loro prodotti”.

Tra le iniziative del Comune a favore del commercio e dell’artigianato locale, oltre al video e al plateatico gratuito per partecipare Mercatino di Natale, anche gli alberelli di Natale donati dall’Amministrazione comunale per addobbare l’esterno dei locali e il progetto ‘Natale in Comune’, che regala ai vincitori un buono da 100 euro da spendere negli esercizi commerciali e artigianali locali.

Info web

https://www.comune.carmignanodibrenta.pd.it/aree-tematiche/cultura-manifestazioni-sport/dicembre-carmignanese-2021.html

https://www.facebook.com/comunecarmignanodibrenta/