"Dichiarazioni dei Redditi 2022", giornata di formazione all’Hotel Crowne Plaza

Sono 250 i professionisti da tutto il Nordest attesi a Padova per la Giornata di formazione “Dichiarazioni dei Redditi 2022, conferme e novità nei Modelli” organizzata dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (ADCEC Tre Venezie) in collaborazione con l’ODCEC di Padova.

L’appuntamento è in programma venerdì 13 maggio a Padova dalle 9.30 alle 17.30 presso l’Hotel Crowne Plaza (Via Po 197) ed è accreditato per la formazione professionale continua, consentendo ai partecipanti di maturare 7 crediti formativi.

La dichiarazione dei redditi è l’imprescindibile appuntamento annuale con il Fisco che interessa cittadini e imprese. Ogni anno possono esserci dei cambiamenti per quanto riguarda la dichiarazione, per esempio con l’introduzione di bonus o altri tipi di vantaggi per alcune categorie. Anche quest’anno sono state introdotte alcune novità e proprio nelle scorse settimane l’Agenzia delle Entrate ha reso noto di aver aggiornato le istruzioni e i modelli relativi alla Dichiarazione dei Redditi 2022. Le novità riguardano soprattutto il modello 730 e il modello Redditi, destinato a persone fisiche, enti non commerciali, società di capitali, enti commerciali e società di persone.

Obiettivo della Giornata di formazione è dunque fornire ai partecipanti una bussola per orientarsi sulle principali novità introdotte per la compilazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021. La Giornata sarà suddivisa in tre focus di approfondimento: nel primo si esamineranno le novità del modello dei redditi 2022 con particolare riguardo all’integrazione del prospetto per il calcolo di Ace e Superace e ai quadri per rivaluzione/riallineamenti (RQ) e disallineamenti (RV). Il secondo focus sarà dedicato ad approfondire il modello dei redditi 2022 con particolare riguardo a società di comodo (RS), interessi passivi (RF), il prospetto del capitale e delle riserve e le perdite su crediti. Infine, la terza parte dedicherà un approfondimento alle novità del modello Redditi persone fisiche in relazione al Superbonus 110%, ai profili sanzionatori e alle detrazioni edilizie.

Intervengono come relatori: Gianluca Cristofori, Dottore Commercialista e Revisore Legale in Verona, ha maturato significative esperienze professionali in materia di modelli di governance societari e di gruppo, nonché di passaggi generazionali nei gruppi d’impresa, è inoltre docente in numerosi seminari di formazione e convegni di aggiornamento, Alessandro Bonuzzi, Dottore Commercialista e Revisore Legale in Verona, specializzato nella fiscalità del settore della farmacia e consulente di Federfarma Verona, e Duilio Liburdi, Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Milano specializzato in materia consulenziale con particolare rilievo al rilascio di pareri in materia di fiscalità di impresa e di problematiche correlate al bilancio di esercizio, nonché in relazione alla fase contenziosa e precontenziosa, ha inoltre operato in Agenzia delle Entrate dove ha maturato esperienza nei diversi settori di operatività.

Tutte le informazioni su https://www.commercialistideltriveneto.org/

