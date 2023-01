Diego Ponzin e Umberto Curi, dialogo letterario sul giallo e sul nero alla libreria ItalyPost

L’incontro tra i sapori contrastanti della vendetta, dell’amore e della morte, celati nelle trame di un intrigo criminale che parte dal Medioriente ed arriva dritto nel cuore di Roma. È La struttura del giallo e del nero (Edizioni Mimesis, 2021), terzo romanzo dello scrittore e medico padovano Diego Ponzin, ad offrire lo spunto per il dialogo tra l’autore e il filosofo Umberto Curi il prossimo venerdì 20 gennaio alle 18.30 presso la Libreria ItalyPost di Padova (viale Codalunga 4/L).

Nascosti tra le vicende del romanzo, diversi interrogativi partono dal confronto tra l’essenza del genere noir, cupo ed intrigante, e la struttura investigativa del romanzo giallo. Saranno però le articolate passioni e pulsioni dei personaggi narrati da Ponzin ad offrire i principali spunti per il confronto con il filosofo Umberto Curi che firma la prefazione al libro, edito da Mimesis.

In questo terzo episodio della serie poliziesca creata da Diego Ponzin, i protagonisti sono ancora la coppia non convenzionale di investigatori formata dall’ex ladro Tobia Mariotti e il funzionario dei Servizi Segreti Francesco Bernardi, in una storia che narra di incontri-scontri fra culture, evoluzioni personali e intrighi, in un romanzo d’azione dove i colpi di scena, prima che agli eventi, appartengono all’anima dei personaggi. La vicenda parte da lontano: lo spettro dell’estremismo islamico e i tormenti del suo protagonista, l’iracheno di fede islamica Hossein, arruolato dall’ISIS per una missione suicida a Roma.

Padovano, medico oculista di fama internazionale nel campo dell’eye banking e trapianto di cornea, Diego Ponzin ha sempre condiviso la passione per la medicina con quella per la scrittura.

ISCRIZIONI SU EVENTBRITE: https://www.eventbrite.it.

Diego Ponzin, classe 1961, vive a Padova e lavora a Venezia. È medico oculista, musicista e scrittore. Prima di uscire in libreria con La struttura del giallo e del nero, ha pubblicato i romanzi La descrizione della bellezza (2017) e Il senso dell’anomalia (2014, riedito nel 2018) e in precedenza le raccolte di poesie e racconti Un silenzio di buona qualità (2011), La seduzione dell’istante (2008), Cose che non accadono mai (2006), Retropensieri (2003).