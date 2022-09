Dien Chan - multiriflessologia facciale vietnamita, l'evento a Padova

Riceviamo e pubblichiamo:

"Una giornata per incontrare l'Associazione Dien Chan Bui Quoc Chau Italia e conoscere un metodo semplice ed efficace per prendersi cura di sé. Ci saranno esperti riflessologi che daranno consulenze, faranno provare i trattamenti, insegnando i massaggi utili per risolvere velocemente i propri disagi.

Venite a provare, vedrete che il vostro corpo può fare delle cose meravigliose con delle semplici stimolazioni che potrete fare voi stessi con le vostre dita.

