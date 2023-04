“Dietro le Quinte” al Lux, incontro e proiezione del film “Logos Zanzotto”

Scoprire da vicino, attraverso il linguaggio cinematografico, la poesia di Andrea Zanzotto, caratterizzata da un uso innovativo del linguaggio, un’attenzione per la natura e il paesaggio, e una riflessione sulla storia e l’identità veneta.

Proprio per riscoprire le opere di questo grande autore, laureato alla Facoltà di Lettere patavina nel 1942, l’Associazione Alumni dell’Università di Padova organizza l’incontro dal titolo “Dietro le Quinte”, in programma giovedì 13 aprile alle ore 21 al Cinema Lux di Padova (via Cavallotti, 9). Nel corso della serata sarà proiettato il film “Logos Zanzotto”, documentario realizzato dal regista Denis Brotto, professore associato di “Digital cinema” e “Cultura visuale” dell’Università degli Studi di Padova. A seguire, il regista commenterà e approfondirà le tematiche del film con il pubblico in sala.

La partecipazione è libera e gratuita fino ad esaurimento posti previa iscrizione (a questo link).

«Siamo felici di poter celebrare la vita e l’opera di un grande Alumno del nostro Ateneo come Zanzotto, tra i più significativi poeti italiani della seconda metà del Novecento» dichiara Gianni Dal Pozzo, presidente dell’Associazione Alumni dell’Ateneo patavino. «Grazie soprattutto all’impegno del professor Brotto, al suo prezioso lavoro registico e di ricerca di materiali d’archivio, il documentario potrà restituire agli studenti del nostro Ateneo, e al pubblico padovano, tutta l’importanza che il pensiero e la voce poetica di Zanzotto hanno avuto per la cultura italiana».

Il lungometraggio ripercorre l’opera poetica di una delle più importanti voci della poesia italiana, Andrea Zanzotto (1921-2011), ricostruendo visivamente il senso profondo della sua poesia, ricomponendo le suggestioni provenienti dalla sua voce, dal suo logos, capace come nessun altro di definire l’importanza del ‘paesaggio’. Da locus amoenus a spazio visivo sempre più segnato dai pericoli della modernità e dell’inquinamento, è il paesaggio il centro di tutta l’opera poetica di Zanzotto. Logos Zanzotto, dunque, rimarca come l’opera poetica di Zanzotto abbia da sempre cercato di osservare e definire il paesaggio in un modo che non fosse didascalico e che, partendo dalla realtà, fosse in grado di scorgerne i cambiamenti, i rischi, le alterazioni, applicando talvolta uno sguardo deformante sul reale.

L’Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova nasce nel 2015 per volontà del Socio Fondatore, l’Università di Padova e del Socio Fondatore sostenitore, l’Associazione Amici dell’Università di Padova, con l’obiettivo di riunire e mantenere viva nel tempo la relazione fra il glorioso Ateneo patavino e tutti coloro che hanno lavorato o compiuto i loro studi – in toto o in parte – all’Università di Padova. Possono aderire all’Associazione i laureati di ogni ordine e grado, ma anche coloro che si sono diplomati, specializzati, perfezionati, dottorati in una delle Scuola dell’Università di Padova e i docenti, ricercatori e dipendenti dell’Ateneo. Ad oggi la community di Alumni nel mondo è stimata in 250mila persone, mentre l’associazione può contare su oltre 47mila iscritti al proprio portale web, dove sono presenti 300 storie e interviste ad Alumni e Alumnae nel mondo.

