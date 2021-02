Incontro “Covid-19 e vita digitale - Bullismo e cyberbullismo”

L’ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova organizza un incontro, mercoledì 24 febbraio alle ore 17, dedicato a bullismo e cyberbullismo, analizzati prevalentemente nel loro aspetto psicologico.

L’incontro è a cura della psicologa Sofia Martinez Quiles, volontaria del Corpo europeo di solidarietà a Progetto Giovani.

Per partecipare è necessario iscriversi tramite l’apposito form online.

L’incontro si svolge sulla piattaforma Zoom. Il link per accedere viene inviato via email agli iscritti il giorno prima dell’incontro.

Ufficio Progetto Giovani - area Spazio Europa

via Altinate, 71 - Padova

telefono 049 8204722

email evs@comune.padova.it