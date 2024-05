Tornano le Dimore Amiche del Veneto: sette tra ville venete e castelli invitano alle visite

Torna la domenica dedicata alle Dimore Amiche del Veneto: il 19 maggio aprono sette tra ville venete e castelli, tra Padova e Verona. SI tratta di un evento volto alla promozione e alla scoperta delle dimore storiche ancora oggi abitate dalle famiglie che le custodiscono da decenni. Si tratta quindi di Ville Venete che del calore umano, dell'accoglienza come se si fosse a casa, hanno fatto la loro cifra stilistica.

Le dimore coinvolte - prenotazione e acquisto biglietti sui siti o via mail - sono: Parco Frassanelle (Padova), Villa Rosa (Padova), Castello di Thiene (Vicenza), Villa Angarano Bianchi Michiel (Vicenza), VillaValmarana ai Nani (Vicenza), Villa da Schio (Vicenza), Villa Sagramoso Sacchetti (Verona). Queste case fanno parte del circuito di Adsi Dimore Amiche del Veneto (DAV) che è natao nel 2020 che hanno accettato la sfida di mettere a sistema le esperienze da ciascuno di loro maturate per valorizzare quei piccoli o grandi pezzi di patrimonio storico, architettonico e culturale dei quali, forse per un inscindibile legato storico-sentimentale, continuano a sentirsi appassionati custodi.

Le Dimore Amiche che parteciperanno all’apertura di domenica 19 maggio 2024 sono (ingresso a pagamento):