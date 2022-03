Dipingiamo al Parco Frassanelle: "Tecnica acrilica o acquerello"

L'A.P.S. Sorseggiare la Pittura vi invita ad un incontro Pittorico Tecnica Acrilica ed Acquerello aperto a tutti seguito dalla nostre insegnanti Serena e Simona per passare un pomeriggio conviviale e di relax. Il 27 marzo nel bellissimo Parco Frassanelle a Rovolon per assaporare il risveglio della primavera, le prime fioriture, la stagione che cambia di colore e per trascorrere la giornata nella natura, tra prati lussureggianti ed alberi secolari.

Ti verranno fornite tutte le attrezzature:

tela cotone 30x40

cavalletto da tavolo

pennelli e colori acrilici o ad acquerello

grembiule

Informazioni e contatti

Per i più piccoli possibilità di dipingere con diversi materiali e supporti. Prenotazione ed info 347.9760182.

Web: https://facebook.com/pitturasorseggiata/.