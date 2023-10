"Disegnare il futuro", forum sull'innovazione di Italia Economy

Sarà l’innovazione il tema al centro del secondo forum di Italia Economy “Disegnare il futuro” che si svolgerà il prossimo 18 ottobre presso Le Village by Crédit Agricole Triveneto - Piazza Giacomo Zanellato, 23 - 35131, Padova (PD). Un’occasione di scambio e confronto tra attori istituzionali e mondo delle imprese, che Italia Economy come realtà editoriale emergente si propone di mediare attraverso analisi accurate su dati di scenario, reportistica e focus relativi ai numerosi settori economici, protagonisti della crescita economica e dello sviluppo tecnologico del territorio.

L’evento si rivolge in particolare a imprenditori, manager, professionisti e giovani che svolgono la propria attività in Veneto. Durante il forum sarà distribuito un dossier che illustra, oltre alle tendenze in atto sul fronte dell’innovazione in Veneto anche i punti di vista dei diversi attori delle filiere allo scopo di raccontare quali sono state le iniziative per lo sviluppo della ricerca nei diversi settori, le risorse scientifiche, organizzative e finanziarie messe in campo dalla Regione Veneto per promuovere la crescita del territorio.

La partecipazione all’evento è gratuita con registrazione obbligatoria. Al panel istituzionale saranno presenti: Alice Pretto, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Veneto Est, Niccolò Gennaro, direttore generale CSV di Padova e Rovigo, Margherita Cera, assessore del Comune di Padova, Laura Favaretti, Responsabile Padova Convention & Visitors Bureau (Consorzio DMO Padova), Patrizia Garengo, professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Padova e Valentina Montesarchio, vice segretario generale di Unioncamere Veneto.

Parteciperanno al panel aziendale: Tommaso Putin, vicepresidente del Gruppo Serenissima Ristorazione – partner dell’evento, Carlo Pasqualetto, co-founder e ceo di AzzurroDigitale, Cristina Ingrassia, VP & Senior Partner Distribution & Industrial Cluster IBM Italia, Paolo Attanasio, ceo di Polaris Engineering – partner del roadshow, Valentina Galesso, fondatrice di Va Oltre L'essenziale, Elena Toson, coo di T4i Technology for Propulsion and Innovation Spa, Susanna Martucci Fortuna, ceo e founder di Alisea Società Benefit Certified B Corp e vincitrice Premio GammaDonna 2023 e Roberto Anesin, Director Intermediaries & Digital Insurance Business di ARAG.