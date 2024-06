Sketch all'aria aperta e disegno dal vero con modella

Hai voglia di sperimentare un pò la tua creatività? Entrare in un vero atelier d'artista? Disegnare ciò che ti sta davanti con qualsiasi tecnica ti venga in mente? Oppure disegnare la figura umana partendo da un modello in carne e ossa??

Se la risposta è sì, allora partecipa a questo magnifico evento! Martedì 25 giugno dalle ore 18.30 alle 21.00 l'atelier #viapartuta42 organizza un pomeriggio all'insegna del disegno.

Dalle 18.30 alle 19.00 si faranno sketches veloci all'aria aperta, ritraendo edifici, natura e persone.

Dalle 19.00 alle 21.00 partirà la sessione di disegno dal vero con modella. I tempi di posa del modello saranno brevi e lunghi.

Tutti questi esercizi saranno mirati a stimolare la creatività dei partecipanti. Si potrà sperimentare con tecniche artistiche diverse come matite, pastelli colorati, china, carboncini, pennarelli, penne. Conduce la sessione l’artista Beatrice Zagato. Consigliato sia per chi sa già disegnare e desidera esercitarsi, sia per chi non ha ancora esperienza col disegno.