Disegno dal vero con modella

Credi di non saper tenere in mano una matita e ti piacerebbe provare? Oppure sai già disegnare benissimo? In entrambi i casi vieni a disegnare l' anatomia umana partendo da un modello dal vivo, in un vero atelier d'arte. È un ottimo allenamento per stimolare ed esercitare la tua creatività rilassandoti e divertendoti!

Martedì 21 maggio dalle 19 alle 21.

I tempi di posa saranno di varie durate ognuna.

Per info e prenotazione scrivete a beatrice@beatricezagato.com

Necessaria la prenotazione anticipata con almeno due giorni di anticipo