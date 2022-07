Diversamente giovani e nutrizione: "Vecio te sarè ti"

Presentazione del percorso nutrizionale per over 65. Azione del Circolo Naturhabilis cucina sostenibile inerente il bando della Regione del Veneto “Vecio te sarè ti”, capofila del progetto Cooperativa sociale COSEP. Il percorso prevede un ciclo di 4 incontri da fine agosto a metà ottobre dove la dott.ssa Sara Masiero biologa nutrizionista dará indicazioni e suggerimenti semplici per l’alimentazione adeguata agli over 65 ed evitare errori più frequenti; il Circolo Naturhabilis attraverso i laboratori pratici insegnare a a mettere in atto i consigli della nutrizionista.

Prestazioni: venerdì 22/7 e 29/7

Incontri del percorso conferenza + laboratorio:

Lunedì 29 agosto ore 17

Lunedì 12 settembre ore 17

Lunedì 26 settembre ore 16

Lunedì 10 ottobre ore 16

Web: https://www.naturhabilis.it.