A Padova, Dizione Top, il corso di eleganza verbale. La voce: un importante biglietto da visita. Imprenditori, professionisti, politici e chiunque lavori a contatto con il pubblico può trarre vantaggio da una comunicazione corretta, sicura e senza difetti di pronuncia. Gli stessi studenti e chi desidera migliorare la propria posizione lavorativa apprenderanno come essere più persuasivi e autorevoli.

Il corso di dizione serve infatti a liberare il potere spesso ignorato della nostra voce. Accompagna ogni persona in un affascinante viaggio di esplorazione di sé, attraverso la presa di coscienza della propria capacità espressiva. La voce rappresenta uno strumento che, se ben usato, aiuta a togliere ansia e insicurezza durante le conversazioni per regalarti, di conseguenza, un ottimo biglietto da visita, ma soprattutto avere una bella voce significa essere più credibili e la credibilità è una componente essenziale del successo.

Attraverso una metodologia semplice e chiara, il corso di dizione ed eleganza verbale, trasmette ai partecipanti tutte le tecniche e le strategie da mettere subito in pratica per togliere l’inflessione dialettale, al fine di pronunciare correttamente le parole per migliorare la nostra eleganza verbale al fine di aumentare la sicurezza, la credibilità e l’autorevolezza nelle relazioni interpersonali, nei confronti dei clienti, nelle presentazioni commerciali e in tutte le dinamiche legate al business e alla vita di tutti i giorni.

