Proiezione in anteprima del docufilm "Mshakht - A journey" al cinema Esperia

Mercoledi? 1 dicembre ore 21 al cinema Esperia in via Chiesanuova 90 Padova

proiezione in anteprima del docufilm

Mshakht –Ajourney

Regia di Valeria Fabris

Il racconto collettivo dell'esperienza dell'Ensemble Mashakht, formata da 150 ragazze e ragazzi iracheni durante la realizzazione del secondo CD registrato da Francesco Fabiano.

Musiche dal vivo con il Quartetto New Landscapes

Presentazione con il fumettista Claudio Calia di L'ultima donna, graphic novel di Shirwan Can

Racconto di Luca Chiavinato di ritorno dall'Iraq

Entrata libera

Per le misure di prevenzione Covid 19 e? necessario: esibizione e controllo del green pass, indossare la mascherina correttamente per tutto il tempo della permanenza in sala, igienizzazione delle mani e compilazione del modulo per la tracciabilita?.

Iniziativa con il contributo Comune di Padova – Assessorato alla Pace, Diritti Umani e Cooperazione Internazionale

Serata a cura di Associazione Ya Basta Caminantes ODV in collaborazione con Walking Arts NGO - Art, Culture & Heritage, Walking Arts APS e Oblo? APS

Obiettivo 16 Pace, giustizia e istituzioni forti dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

Progetto ART IN ACTION – Con Walking Arts da Padova all’Iraq e ritorno

La serata

Da tre anni si e? creato un forte legame tra tanti ragazzi e ragazze irachene insieme ad artisti di Padova. Da questo cammino comune e? nata in Iraq l'ONG Walking arts – Art , Culture & Heritage, una comunita? artistica in movimento al cui interno trovano spazio e liberta? ragazze e ragazzi provenienti da diverse realta? etniche del mosaico iracheno. Un percorso collettivo che non si chiude nei confini dei governatorati o delle enclave bloccate dalle milizie, ma che attraversa confini arrivando fino alle piazze padovane e non solo.

Il Cofanetto multimediale Mshakht A journey contiene il docufilm curato dalla regista Valeria Fabri con i giovani videomaker di Babylon Production e il CD dell'Ensemble Mshakht insieme al Quartetto New Landscape e a Chiara Patronella, arrangiato da Francesco Fabiano.

Cd e docufilm sono stati realizzati durante una Residenza Artistica nel mese di giugno 2021 tra le mura della Comunita? di Der al Maryam Adhra a Sulaymanhya nel Kurdistan

Iracheno. Una jam session di diversi linguaggi artistici, dai suoni alle immagini, dove la particolarita? del singolo si valorizza nel rapporto con l’altro, dove l’essere diversi e? una ricchezza, dove la differenza non crea barriere ma stimola alla conoscenza.

Nella serata sara? presentatato L'Ultima donna il primo graphic novel di Shirwan Can, fumettista iracheno, tradotta in italiano e curata da Claudio Calia e Omar Martini. Attraverso un racconto a fumetti del reale, fatto della vita vissuta della protagonista, riattraversiamo i principali avvenimenti storici della zona del Kurdistan iracheno nel mentre ne conosciamo aspetti totalmente nascosti. Il prezioso lavoro che da anni il fumettista padovano Claudio Calia sta conducendo per far circolare i fumetti iracheni in Italia e? un tassello importante per rompere i luoghi comuni e darci la possibilita? di conoscere direttamente la complessita? del mosaico iracheno.

Il Maestro Luca Chiavinato di ritorno dall'Iraq aggiornera? sulle molte iniziative artistiche che Walking Arts NGO sta portando avanti: dall'apertura del primo Coworking artistico a Duhok al percorso formativo in Musicoterapia per permettere ai giovani iracheni di acquisire le competenze necessarie per l'utilizzo dei linguaggi artistici a scopo sociale fino alla realizzazione di molti eventi musicali, da Mosul a Baghdad, per arrivare nella prossima primavera ad organizzare Walking Camp, Festival delle arti a livello nazionale iracheno.

Per maggiori informazioni padova@yabasta.it

Info web

https://www.facebook.com/events/2013487598832839

https://www.yabasta.it/spip.php?article2565

Foto articolo da evento Facebook e da comunicato stampa