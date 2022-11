Appuntamento con il documentario d'arte: "Tiziano senza fine"

Il Professor Enrico Maria Dal Pozzolo introdurrà e ci accompagnerà nella visione di "Tiziano senza fine" un bellissimo filmato che ci illustrerà, con rigore scientifico ma anche in maniera piacevolmente divulgativa, la figura di Tiziano, importantissimo autore della storia dell’arte italiana che ognuno di noi dovrebbe conoscere. Il filmato (commissionato dalla Fondazione Centro Studi Tiziano di Pieve di Cadore) è dedicato a Tiziano e si avvale della collaborazione di altri due autorevoli specialisti: Augusto Gentili e Stefania Mason. In questo caso il risalto dato alla lettura lenticolare dei dipinti, accompagnata da musiche contemporanee composte da Matteo D’Amico, mette in una funzione ancillare il commento storico-artistico, che funziona sostanzialmente da trait d’union tra i due piani delle opere e dei luoghi più cari a Tiziano: il Cadore e Venezia.

"Tiziano senza fine" Ideazione di Maria Giovanna Coletti ed Enrico Maria Dal Pozzolo, regia di Luca e Nino Criscenti, realizzato per la Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore da Land Comunicazioni, con la partecipazione di Enrico Maria Dal Pozzolo, Augusto Gentili e Stefania Mason, musiche di Matteo d’Amico, prodotto da Land Comunicazioni 2022 (durata 52 minuti) – con il Patrocinio del Ministero dei Beni Culturali. In programmazione su Rai5.

Enrico Maria Dal Pozzolo (Padova 1963) insegna Storia dell’arte moderna all’Università di Verona. Si occupa in particolare di pittura italiana di età rinascimentale e barocca. Ha scritto volumi su vari artisti (Lorenzo Lotto, Giovanni Bonconsiglio, Giorgione, Simone Peterzano, El Greco, Pietro della Vecchia) e su temi iconografici, di storia del mercato dell’arte e della falsificazione. Ha curato mostre a Venezia (Palazzo Ducale, Museo Correr), Roma (Palazzo Venezia, Castel Sant’Angelo), Madrid (Prado) e Londra (National Gallery). Scrive su “La Repubblica e collabora con Rai5, Radio3 e BBC1. E’ stato autore di tre film-documentari, dedicati rispettivamente a Giorgione (2013), Lorenzo Lotto (2018) e Tiziano (2022), tutti con la regia di Nino e Luca Criscenti, due maestri del documentario d’arte in Italia, che hanno lavorato estesamente con Federico Zeri e Tomaso Montanari.

Vi raccomandiamo caldamente la prenotazione al seguente link https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/tiziano-senza-fine-15939. La partecipazione all'evento è libera, chi vorrà potrà versare un contributo a sostegno delle nostre attività.