Al Cinema Esperia di Padova il documentario "La fornace degli artisti"

Film documentario di Dimitri Feltrin, con la guida della signora Luisa Gregory, racconta la straordinaria avventura della Fornace Guerra-Gregorj di Treviso. Già industria all’avanguardia nella produzione di materiali edili, fu trasformata dalla famiglia Gregorj in un punto di riferimento per l’arte decorativa in ceramica, giungendo, a cavallo tra XIX e XX secolo, a influenzare il gusto a livello internazionale. Diventò così luogo di ritrovo e laboratorio di ricerca per molti artisti dell’epoca, affermati e giovani talenti sul punto di sbocciare.?

Nella cosiddetta “sala degli artisti” erano soliti ritrovarsi a studiare, sperimentare e lavorare pittori e scultori del calibro di Pietro Murani, Luigi Serena, Antonio Carlini, oltre ai celebri Gino Rossi e Arturo Martini.?Legatissima alla storia della sua famiglia, la signora Luisa Gregorj ne preserva con meticolosa cura la memoria e ci accompagna con delicatezza e amore a conoscere uno dei luoghi più importanti della storia culturale e manifatturiera trevigiana contemporanea.

Il realizzatore del documentario, Dimitri Feltrin presenterà il film alla proiezione di mercoledì 17 gennaio,ore 21 al Cinema Esperia di Padova: https://www.esperiapadova.it.