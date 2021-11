Il documentario "Marina Cicogna. La vita e tutto il resto" al Multiastra

Arriva a Padova Marina Cicogna. La vita e tutto il resto giovedì 11 novembre al Cinema Multiastra, alle 20.45. Dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma, dove è stato accolto con grande affetto, arriva in sala distribuito da Luce Cinecittà, come evento speciale, il documentario dedicato alla grande produttrice, girato da Andrea Bettinetti, scritto con Alejandro de la Fuente e Elena Stancanelli, prodotto dal veneziano Riccardo Biadene con Carole Solive con la collaborazione di Alejandro de la Fuente. A Treviso la proiezione è organizzata in collaborazione con l’associazione Sole Luna un Ponte tra le Culture e il Cinema Corso.

Marina Cicogna è stata la prima produttrice ad affermarsi in un mondo maschile. Protagonista della grande stagione del cinema italiano d’autore tra la fine degli anni Sessanta e i Settanta, in quegli anni al centro del jet set del cinema di Parigi, Roma e New York, ha vinto un premio Oscar con Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri (anche Grand Prix Spécial du Jury a Cannes), una Palma d'oro con Classe operaia va in paradiso, sempre di Elio Petri, e un Leone d’Oro con Belle de jour di Luis Buñel a Venezia. Un’aristocratica, coraggiosa e trasgressiva donna libera, che ha sempre fatto ciò in cui ha creduto.

Produttrice di avanguardia, autrice di apprezzati libri fotografici, nipote di Giuseppe Volpi, inventore della Mostra del Cinema di Venezia, ha prodotto registi come Elio Petri, Lina Wertmuller, Pier Paolo Pasolini, Vittorio De Sica, Sergio Leone, Francesco Rosi, Liliana Cavani, Jean-Pierre Melville e lavorato con attori come Mariangela Melato, Giancarlo Giannini, Florinda Bolkan, Gian Maria Volonté, Henry Fonda, Charles Bronson, Alain Delon e molti altri.

Il documentario racconta Marina Cicogna Mozzoni Volpi di Misurata un’icona indiscussa di stile, creatività, in un viaggio intimo tra Roma, Milano, New York e la città lagunare, arricchito da preziose interviste agli amici più cari: Ornella Vanoni, Liliana Cavani, Jeremy Irons, Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, Franco Nero, Frédéric Mitterand, Diane Von Furstenberg, Gineva Elkann, Roberto Cicutto, presidente della Biennale di Venezia, Enrico Lucherini, Vittorio Dalle Ore, Giancarlo Giammetti, Benedetta Cicogna.

Parte del documentario è girato nella palladiana Villa Barbaro a Maser, nel trevigiano, mentre in laguna le location sono state: Lido, la chiesa dei Frari, dove è sepolto Volpi; Casa Cicogna alla Salute; Palazzo Volpi e Rialto per il Doge Cicogna e Canal Grande.

La proiezione delle 20.45 a Padova, l'11 novembre è organizzata da KAMA Productions, e sarà presentata dal regista Andrea Bettinetti e dal produttore Riccardo Biadene. A seguire il doc sarà in sala a Bologna, Modena, Bari, Barletta, Lecce.

«Kama Productions - dichiara il produttore veneto Riccardo Biadene - è felice di aver potuto di nuovo raccontare, con una solida coproduzione italofrancese, una storia anche veneta e veneziana: la vita straordinaria di una donna forte e coraggiosa, senza infingimenti, protagonista della cultura cinematografica italiana e internazionale. Abbiamo deciso di tornare di nuovo a girare e produrre sul territorio veneto, dopo i lavori di “Alain Danielou” da me diretto anche a Venezia, “Aquagranda in crescendo” di Giovanni Pellegrini, sempre a Venezia, e del corto “Il prigioniero” di Federico Olivetti, ambientato a Padova, tutti lavori che hanno trovato buon riscontro distributivo e festivaliero nazionale e internazionale».

Il documentario è stato realizzato con il contributo erogato dalla Regione del Veneto nell'ambito dell'"Azione 3.3.2 del POR FESR 2014-2020 a favore della produzione cinematografica".

«È sempre motivo di soddisfazione per la Regione del Veneto vedere attribuito il riconoscimento alle produzioni sostenute dall’amministrazione regionale – dichiara Cristiano Corazzari, assessore alla Cultura della Regione del Veneto - ed è occasione di ulteriore orgoglio se queste produzioni sono legate ad una storia veneta e veneziana. Con i fondi POR- FESR abbiamo dato risposte concrete al settore del cinema e oggi ne vediamo i risultati. Azioni con le quali abbiamo individuato forme più strutturali a sostegno della produzione cinematografica, creando azioni strategiche coordinate di promozione per il “sistema veneto del cinema”».

Marina Cicogna. La vita e tutto il resto è prodotto dalla veneta Kama Productions, in associazione con Luce Cinecittà, in coproduzione con La Femme Endormie (Leone d'oro a Venezia con Sacro Gra di Gianfranco Rosi), con la collaborazione con Atacama Film, e la partecipazione di CINE'+. Vede il sostegno della Regione del Veneto, concesso nell'ambito dell'"Azione 3.3.2 del POR FESR 2014-2020 a favore della produzione cinematografica", della Regione Piemonte nell'ambito del Torino Piemonte Film Fund, e del MIC DGCA Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con il supporto della Fondazione Veneto Film Commission, e della Torino Piemonte Film Commission.

Link all'evento al cinema Multiastra:

https://multiastra.it/2021/11/06/marina-cicogna-la-vita-e-tutto-il-resto/

Regia Andrea Bettinetti | scritto da Alejandro de la Fuente e Elena Stancanelli | soggetto Andrea Bettinetti, Alejandro de la Fuente | montaggio Letizia Caudullo | direttore della fotografia Maura Morales Bergmann | musiche originali Fabio Barovero | suono in presa diretta Mattia Biadene | aiuto regia Elia Romanelli | organizzazione Diletta Simotti | coordinamento produzione Chimera Poppi | ricerca archivio/diritti Romilda Boffano, Francesca Lacroce | fotografo di scena Giorgio Schirato | montaggio suono Francesco Liotard | mixaggio Marcos Molina | color correction e finalizzazione Vincenzo Marinese

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=pqiSJSBMU9c

Foto articolo da comunicato stampa