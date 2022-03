“La terra dei canti” è un documentario che ricostruisce, grazie all’intreccio di interviste, immagini, musiche e parole, tre possibili vie di trasformazione di canti che provengono dalla tradizione orale italiana. Tre vie e tre donne - Giuseppina Casarin, Anna Maria Civico e Antonella Talamonti - che hanno dedicato la loro vita a mantenere vivo e trasformare un materiale musicale e canoro di rara bellezza.

Tre donne che vivono in regioni diverse e con le quali e' possibile percorrere simbolicamente l’Italia intera: dal Veneto alla Calabria, passando per Roma. Dalle loro scelte estetiche e performative emergono tre differenti modi di contattare il mondo della tradizione orale, rispettando la radice antica dei canti senza rinunciare alla ricerca di nuove modalità esecutive o compositive. I canti, accompagnati da immagini che richiamano aspetti naturali specifici della terra in cui sono nati, conducono lo spettatore in uno spazio estetico che aumenta la forza delle parole e dei concetti relativi al lavoro artistico, musicale e sociale delle tre protagoniste.

Informazioni e contatti

Al Centro Culturale San Gaetano Padova "La terra dei canti" il 27 marzo 2022. Oltre alla visione del film sarà ospite il “Coro delle Cicale” che proporrà alcuni canti di trasmissione orale scelti dal loro repertorio proveniente da diverse regioni italiane.

Ingresso libero. Green Pass e FFP2 obbligatori.

Web: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-terra-dei-canti-301355691987.